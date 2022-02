"Rusia y China quieren redefinir el orden mundial y hay que oponerse"

El alto comisionado de la UE para la Política Exterior, Josep Borrell, dijo este domingo en la conferencia de seguridad de Múnich que Rusia y China quieren redefinir el orden mundial y que hay que oponerse a ello para defender los derechos de los pueblos y los derechos humanos.



"Estamos ante una lucha de narrativas, parte de esa lucha es un intento por redefinir el orden mundial", dijo Borrel que se refirió al documento conjunto que publicaron Rusia y China el 4 de febrero.



En ese documento, según Borrell, se abandona el principio de la soberanía de los pueblos y se ve solo a los estados como soberanos, con lo que se abre la puerta para no respetar los derechos de las minorías.



"Para Rusia y China solo los estados son soberanos, no los pueblos", dijo Borrell.



Asímismo, esos dos estados buscan una redefinición de la democracia en la que lo que importa son solo los resultados y Borrel recordó como China había publicado un libro blanco en el en que se definía como "democracia eficaz".



"El uso de un adjetivo recuerda el uso de la expresión democracias populares durante la era soviética o democracia orgánica durante el franquismo", dijo Borrell.



"Hay una lucha por la universalidad de los derechos humanos y China y Rusia quieren relativizar esa universalidad", agregó.



Para Borrell, China y Rusia quieren volver al mundo del siglo XIX, "con grandes imperios definiendo el orden mundial con esferas de influencia".



"Tenemos que oponernos, tenemos que movernos en el mundo del siglo XXI y evitar repetir los errores del siglo XX", aseguró.



Para Borrell hay dos principios claves que deben ir juntos. Por un lado, el respeto a la soberanía y la independencia de los estados y, por otro, el respeto a los derechos de los pueblos.



"Si solo se tiene en cuenta lo primero solo queda la soberanía estatal. Tenemos que oponernos al revisionismo ruso y chino porque si se impone ya no importarán los derechos humanos", señaló.



Ante la situación actual hay dos retos, según Borrel. Uno inmediato, que es la crisis de Ucrania, ante el que hay que reaccionar de manera inmediata.



A mediano plazo, además, la UE tiene que revisar su "compás estratégico" aumentando las capacidades para defender principios y estándares comunes.



"No se trata de la defensa de principios occidentales o de la defensa de occidente. Se trata de defender principios comunes", subrayó.

