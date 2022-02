Rusia dice que se verá obligada a usar medidas técnico-militares si EE.UU. no cede

Rusia se verá obligada a reaccionar a través de medidas "técnico-militares" en caso de que no haya disposición por parte de EEUU a negociar garantías de seguridad en Europa, advirtió este jueves el Ministerio de Exteriores ruso.



"En caso de ausencia de disposición de la parte estadounidense a negociar garantías firmes y legalmente vinculantes para garantizar nuestra seguridad por parte de los Estados Unidos y sus aliados, Rusia se verá obligada a reaccionar, también mediante la implementación de medidas de naturaleza técnico-militar", afirma Rusia.



Esta advertencia la hace Rusia en la carta que entregó este jueves a EEUU con su reacción a las respuestas estadounidenses a sus demandas de seguridad en Europa para frenar la futura expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, y que fue publicada en la cuenta de Telegram de la diplomacia rusa.



La carta con la respuesta rusa fue entregada al embajador estadounidense en Moscú, John Sullivan, quien acudió hoy a la sede del Ministerio de Exteriores de Rusia.



En el documento, Rusia acusó a EEUU de no dar una respuesta constructiva a sus propuestas sobre la seguridad, subvertir su esencia y buscar ventajas para Washington y sus aliados.



"Declaramos que la parte estadounidense no dio una respuesta constructiva a los elementos básicos del proyecto de tratado con Estados Unidos elaborado por la parte rusa sobre garantías de seguridad", señala el texto de la misiva.



Moscú admite que Occidente está dispuesto a comenzar un diálogo sobre el control de armas y reducción de riesgos militares, pero subraya que prefiere dar con una "solución integral" a los asuntos de seguridad que plantea.



"Una vez más, llamamos la atención de la parte estadounidense sobre que Rusia, en los documentos sobre garantías de seguridad que ha presentado, propuso seguir el camino de una solución integral a largo plazo de la situación inaceptable que se está desarrollando en el espacio euroatlántico", dice la carta.



Para remediar esta situación, Rusia propone crear una base estable para la arquitectura de seguridad en forma de un acuerdo con la OTAN (que constate) su negativa a tomar medidas adicionales que dañen la seguridad de Rusia.



Eso sigue siendo una prioridad para Rusia, subraya Moscú



En la carta a EEUU, Rusia reitera que no tiene planes de invadir Ucrania y "nunca los ha tenido".



Al hablar de la responsabilidad de Rusia en la escalada en Ucrania, Washington trata de "presionar" a Moscú y desvalorizar sus propuestas de seguridad, opina Exteriores.



En este contexto, para lograr un arreglo de la crisis ucraniana Washington debe cesar el suministro de armas a Kiev y dejar de realizar ejercicios militares conjuntos con Ucrania, indica Moscú.



Además, EEUU debe presionar a Ucrania para que cumpla los acuerdos de Minsk sobre el arreglo pacífico del conflicto en el este de Ucrania.

TE RECOMENDAMOS