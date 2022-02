Fiscalía descarta que espionaje con Pegasus afecte al juicio contra Netanyahu

La Oficina del Fiscal del Estado de Israel reconoció el uso policial de programas espía con uno de los testigos del proceso por corrupción contra Benjamín Netanyahu, pero aseguró que no afecta a la causa judicial y pidió reanudar el juicio contra el ex primer ministro.

La acusación respondió de esta manera al Tribunal de Distrito de Jerusalén que investiga si la Policía israelí utilizó el polémico software Pegasus en ciudadanos y sin orden judicial previa, como reveló el diario económico Calcalist.

Netanyahu y diputados de su partido Likud rechazaron la respuesta y solicitan una comisión estatal de investigación sobre las alegaciones de espionaje a activistas, periodistas, políticos e implicados en las causas judiciales contra el ex jefe de Gobierno que podría afectar al juicio.

Según la respuesta de la Fiscalía, no se han encontrado evidencias de una "cibervigilancia extralegal" salvo en el testigo del Estado Shlomo Filber, de quien se habría extraído material de su teléfono móvil pero que "nunca estuvo disponible para los detectives" del caso que implica a Netanyahu.

"Dados esos hallazgos, la acusación argumentó que no se justificaba un nuevo aplazamiento del juicio de Netanyahu", informó la radio Kan.

Filber es testigo del conocido como caso 4.000, uno de los tres expedientes por los que está siendo juzgado Netanyahu acusado de fraude, cohecho y abuso de confianza.

“Con respecto a las investigaciones de los casos 1.000 y 2.000, la investigación mostró que no se emitieron órdenes judiciales para monitorear las comunicaciones", respondió la Fiscalía ante la Corte.

En la respuesta, la Fiscalía afirma que la Policía respondió a la solicitud de los fiscales de realizar una investigación exhaustiva en unos 1.500 teléfonos pertenecientes a unas 200 personas involucradas en los casos de Netanyahu y los relacionados con él.

Netanyahu ha pedido a los ciudadanos que acudan hoy jueves a las 17.00 GMT a la Plaza Habima de Tel Aviv, donde está convocada una protesta por las revelaciones de espionaje por parte de la Policía israelí.

"Les tengo una sorpresa", publicó el ex jefe de Gobierno en sus redes sociales.

La Justicia abrió una investigación el pasado 20 de enero que obligó a la Policía a reconocer que había utilizado tecnologías de espionaje informático "sin mandato", aunque no citó el programa Pegasus de la sociedad israelí NSO.

El primer ministro, Naftali Bennet, ha prometido que el Gobierno "no dejará sin respuesta" este asunto.

TE RECOMENDAMOS