El ministro polaco carga contra Alemania y ahonda la división en el Gobierno

El ministro de Justicia polaco, Zbigniew Ziobro, acusó este jueves a Alemania de tratar de imponer su supremacía en la Unión Europea (UE) y volvió a criticar al presidente del Gobierno de Polonia, Mateusz Morawiecki, al que culpó de tener una actitud de "sumisión" hacia Europa.



En una entrevista emitida este jueves por la cadena PolSat, Ziobro, que además de ser ministro de Justicia ostenta la vicepresidencia del Gobierno y ejerce como fiscal general del Estado, aseguró que "Alemania quiere establecer su condición de superpotencia".



En opinión de Ziobro, la situación que enfrenta a Varsovia con Bruselas "no trata de los intereses de la UE, sino de los de Alemania", y dijo que Polonia no debe "pretender que los alemanes son nuestros amigos. Tenemos que defendernos y llamar a las cosas por su nombre", concluyó.



Sobre la postura de Berlín en la crisis de Ucrania, el político conservador dijo que "el velo ha caído, todo el mundo pudo ver cómo, en contra de los intereses de la UE, en contra de la política estadounidense, Alemania continuó sus negociaciones con (el presidente ruso, Vladímir) Putin, bloqueando las sanciones económicas, bloqueando la ayuda militar a Ucrania, alentando a Putin a la agresión".



Sus declaraciones se conocen después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) decidiera este miércoles desestimar las demandas de Polonia y Hungría contra el mecanismo de condicionalidad, que vincula el desembolso de fondos europeos al Estado de Derecho en los países miembros receptores.



Ziobro se refirió a la sentencia y afirmó que "Polonia puede perder su independencia" y debe "defenderse" ante ello.



Además, volvió a arremeter contra Morawiecki, a quien culpó ayer de haber cometido "un error histórico" por no oponerse a la norma de condicionalidad, y dijo que éste "aseguró que no se bloquearía ni un solo euro. Pregunto ahora: ¿Dónde está el dinero?".



En febrero Morawiecki dijo en una entrevista que el bloqueo de los fondos de recuperación europeos sería "como desatar la tercera guerra mundial".



Ziobro, que preside uno de los partidos que forman la alianza conservadora que gobierna Polonia desde 2015, avisó de que "la política de concesión y sumisión a la UE es un camino a ninguna parte" y aventuró que "si este Gobierno decide no hacer nada, no veo un lugar para nosotros en él" en referencia a un posible abandono de la coalición de gobierno.



Finalmente, el ministro de Justicia anunció que presentará una solicitud al presidente Andrzej Duda "para que se reúna el gabinete presidencial" y trate de las "relaciones con la UE".

