EE.UU. cree que piratas informáticos rusos han penetrado sistemas de Ucrania

Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que piratas informáticos del gobierno ruso podrían haber penetrado las redes militares, energéticas e informáticas cruciales de Ucrania.



Así, los hackers rusos podrían posicionarse de forma estratégica en estos sistemas para interrumpirlos en caso de que el Kremlin lance un ataque militar contra Ucrania, según un informe de la inteligencia estadounidense recientemente desclasificado y publicado por The Washington Post.



Moscú podría tratar de interrumpir la actividad de las instituciones ucranianas que ofrecen servicios considerados cruciales como son la electricidad, el transporte, las finanzas y las telecomunicaciones, ya sea para apoyar operaciones militares o sembrar el pánico en un intento de desestabilizar el país, asegura el diario.



El informe aclara que EEUU solo ha determinado que Rusia podría emprender una actividad cibernética perturbadora, pero no que lo hará, dijo el funcionario de inteligencia consultado por el diario y que habló bajo condición de anonimato.



“No sabemos si tienen intención de hacerlo”, dijo el funcionario. “Pero hemos estado trabajando con Ucrania para fortalecer sus defensas cibernéticas”.



El martes, el Centro de Comunicaciones Estratégicas y Seguridad de la Información del gobierno de Ucrania dijo que PrivatBank, el banco comercial más grande del país, recibió un ataque que interfirió temporalmente en las transacciones bancarias en línea de los clientes. El servicio se restableció en cuestión de horas, dijo el gobierno de Kiev.



Los sitios web del Ministerio de Defensa y las fuerzas armadas de Ucrania también se vieron interrumpidos, aunque el Gobierno ucraniano no confirmó quién estaba detrás de estos ataques.



Si el conflicto con Ucrania se intensifica, los funcionarios temen que pueda haber ataques cibernéticos más amplios en represalia por las sanciones occidentales u otras medidas usadas para apoyar a Kiev, señala el rotativo.



La preocupación es tan grande que el pasado viernes, la asesora adjunta de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para Ciberseguridad y Tecnologías Emergentes, Anne Neuberger, realizó un ejercicio de simulación para asegurarse de que las agencias federales estuvieran preparadas para los ataques cibernéticos rusos que podrían tener lugar de darse un conflicto con Moscú.



Dichas acciones podrían incluir un ataque cibernético contra Ucrania, pero también un ataque contra cualquier miembro de la OTAN. “Queríamos prepararnos para cada escenario”, dijo el funcionario citado por el Post.



El propio presidente Joe Biden dijo el martes que si Rusia ataca a Estados Unidos o a sus aliados "mediante ciberataques disruptivos" contra empresas o infraestructuras fundamentales, su Gobierno está preparado "para responder”.



El Gobierno de EEUU también ha estado advirtiendo a las industrias esenciales del país para garantizar que sus sistemas estén lo más reforzados posible contra los ataques cibernéticos, ya que Rusia podría intentar interrumpir los suministros de electricidad y gas, entre otros.



Ya en el pasado, los rusos se infiltraron en los sistemas de control de algunas empresas eléctricas estadounidenses, aunque no se produjeron interrupciones.

