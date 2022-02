Israel teme que el repunte de tensión en Jerusalén cause otra escalada con Hamás

El Gobierno israelí teme que el actual repunte de tensión en el barrio de Sheij Yarrah, en Jerusalén Este ocupado, desencadene una nueva escalada de tensión con el grupo islamista Hamás, tal como sucedió en mayo de 2021, explicó a Efe una fuente oficial.



"Un deterioro en Sheikh Jarrah podría conducir a una escalada", explicó el oficial israelí, que enfatizó que el propio primer ministro, Naftali Benet, está preocupado por la situación y quiere evitar un nuevo conflicto.



Este mensaje de preocupación llega tras varios días de crecientes fricciones en el barrio, donde el riesgo de desalojo de varias familias palestinas en favor de colonos israelíes ha causado fuertes enfrentamientos durante el último año, incluyendo los que desencadenaron la escalada bélica entre el Ejército israelí y las milicias palestinas de la Franja de Gaza el pasado mayo.



Los nuevos incidentes comenzaron el pasado viernes con un ataque con cócteles molotov contra una casa de colonos, y se intensificaron el domingo con la visita y apertura de una oficina improvisada de Itamar Ben Gvir, un parlamentario israelí del ultraderechista Partido Sionista Religioso, que fue vista como una provocación entre los palestinos del barrio.



"Eso podría terminar mal, Jerusalén es un lugar sensible", expresó la fuente gubernamental israelí, que reconoció que la situación actual es seria, ya que el riesgo no es solo el de un nuevo conflicto con Hamás en Gaza, sino también un repunte de violencia en Cisjordania ocupada.



Naser al-Din, miembro del buró político de Hamás, advirtió esta semana de que los episodios en Sheij Yarrah podrían desembocar en "el estallido de una nueva confrontación" y señaló que Israel "está jugando con fuego".



Por otra parte, estas advertencias llegan en paralelo con la creciente preocupación de Estados Unidos sobre un posible nuevo conflicto en la zona.



Según informó el digital Times of Israel, Washington teme que la confluencia de importantes festividades religiosas judías, cristianas y musulmanas en el mes de abril, sumadas a la creciente tensión en Jerusalén, desencadenen un conflicto similar al del año pasado, una preocupación que habrían transmitido a las autoridades israelíes con el fin de que apacigüen la situación.

TE RECOMENDAMOS