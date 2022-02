El último avance para frenar la pandemia: un escáner que detecta viajeros con Covid

Zanzíbar, un archipiélago semiautónomo de Tanzania y uno de los principales destinos turísticos de África, inauguró hoy en el Aeropuerto Internacional Abeid Amani Karume el primer escáner del continente capaz de detectar en pocos segundos a un pasajero positivo de covid-19.



“Esta es una noticia positiva (…) Queremos garantizar que Zanzíbar es un lugar seguro para visitar, vivir y disfrutar”, dijo a Efe el ministro de Sanidad del Gobierno insular, Nassor Mazuri, durante la ceremonia de inauguración del escáner.



La tecnología, desarrollada por el Instituto de Investigación de Abu Dhabi y la empresa Sanimed ha llegado a este archipiélago como parte de un programa de cooperación entre los Gobiernos de Zanzíbar y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).



“Es una tecnología no invasiva, que no causa ningún tipo de molestia en los pasajeros, económica, rápida y muy segura”, dijo a Efe el doctor Mohammed Gulrez, de la empresa tanzana responsable de la gestión de estos escáneres en Zanzíbar, Alfacare.



“Los Emiratos Árabes Unidos ya están usando esta tecnología en aeropuertos, estaciones de tren, centros comerciales, colegios, oficinas”, añadió Gulrez.



A partir de este miércoles, los enfermeros del aeropuerto internacional de Zanzíbar están equipados con cámaras que detectan las radiaciones electromagnéticas que irradian todos los humanos, de modo que lo único que deben hacer es acercar esos aparatos a los pasajeros recién llegados.



Los pasajeros obtienen los resultados de inmediato, ya que el coronavirus modifica el aspecto de las ondas electromagnéticas.



Antes de que las autoridades de los EAU aprobasen su instalación en este país del golfo Pérsico, esta tecnología pionera se testó en más de 20.000 pacientes, informó Gulrez.



Para Dadkarim Mulla, director general de Alfacare, estos escáneres, además, abren un nuevo abanico de posibilidades para el futuro.



“Nuestra ambición es poder seguir expandiendo esta tecnología para detectar otras enfermedades”, dijo a EFE Mulla.



A las 07.00 hora local (04.00 GMT), un centenar de pasajeros que llegaron a Zanzíbar a bordo de un vuelo procedente de Dubái sólo necesitaron unos 10 minutos para completar este proceso de control sanitario de la covid-19.



“Es un sistema realmente rápido y cómodo. Me ha gustado”, dijo a Efe uno de los turistas recién llegados a Zanzíbar, el checo Roman Pangric.



Con el objetivo de facilitar a los viajeros su regreso a sus países de origen, Alfacare también inauguró hoy en el aeropuerto de Zanzíbar unos laboratorios capaces de hacer pruebas PCR y conocer sus resultados en alrededor de dos horas.



El rápido crecimiento económico que Zanzíbar experimentó durante los últimos años -en 2017, antes de la pandemia de coronavirus, su Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 7,5 %- se debió, sobre todo, al turismo, su principal industria.



Viajeros de todo el mundo visitan este archipiélago atraídos por sus playas paradisíacas, sus hoteles de lujo, sus centros de buceo y su historia milenaria.

TE RECOMENDAMOS