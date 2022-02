EE.UU. considera altamente posible un ataque de Rusia a Ucrania "muy pronto"

Estados Unidos alertó hoy de la alta posibilidad de que se produzca "muy pronto" un ataque de Rusia a Ucrania, y el presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró el compromiso con la soberanía y la integridad territorial ucraniana.



El asesor de seguridad del Gobierno estadounidense, Jake Sullivan, dijo hoy en una entrevista televisada que una invasión de Ucrania por parte de Rusia puede producirse "en cualquier momento".



"No podemos predecir el día de manera exacta, pero una invasión de Rusia a Ucrania podría empezar en cualquier momento, incluyendo la semana que ahora empieza", indicó Sullivan en una entrevista en el canal CNN.



El asesor de seguridad de la Casa Blanca indicó que el análisis por parte de la Inteligencia estadounidense del posicionamiento y las maniobras emprendidas en los últimos días por parte de las Fuerzas Armadas rusas determina que es alta la probabilidad de un ataque "muy pronto" a Ucrania.



En otra entrevista matutina en el canal CBS, Sullivan reiteró que en caso de que se declare una guerra entre Rusia y Ucrania, el presidente de EE.UU., Joe Biden, no tiene intención de enviar tropas estadounidenses a luchar contra los rusos.



Por su parte, Biden habló hoy por teléfono durante 51 minutos con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien reiteró el compromiso de su país con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania ante un posible ataque por parte de Rusia.



Según informó la Casa Blanca en un comunicado, el presidente estadounidense trasladó a Zelenski que EE.UU. responderá de forma "rápida y decisiva" junto con sus aliados y socios a una agresión rusa en Ucrania.



Ambos líderes apostaron por seguir buscando una vía diplomática al conflicto y por la disuasión ante la acumulación de tropas rusas en la frontera ucraniana.



Biden habló ayer, sábado, por teléfono con su homólogo ruso, Vladímir Putin, y le avisó de que EE.UU. y sus aliados impondrán rápidamente "costes severos" a Rusia si invade Ucrania.



El presidente estadounidense también indicó a Putin que si bien EE.UU. está preparado para la vía diplomática sobre la situación en Ucrania, se encuentra "igualmente preparado" para escenarios distintos a la diplomacia.



El mandatario estadounidense trasladó a su homólogo ruso que una invasión rusa de Ucrania produciría "sufrimiento humano generalizado" y reduciría el prestigio de Rusia en el mundo.



En paralelo, el Gobierno ucraniano exigió este domingo una reunión en las próximas 48 horas con Rusia y todos los países participantes del Documento de Viena de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) tras ignorar Moscú el ultimátum que tenía para responder de forma detallada sobre sus actividades militares cerca de la frontera con Ucrania.



Las tensiones entre Kiev y Moscú se han incrementado desde noviembre pasado después de que Rusia emplazara más de 100.000 tropas en las cercanías de la frontera ucraniana, lo cual disparó las alarmas en Ucrania y Occidente, que denunció los preparativos para una invasión.



En diciembre pasado Rusia exigió a EEUU y a la OTAN garantías de seguridad vinculantes para impedir que la Alianza Atlántica se expanda más hacia el este y se emplace armamento ofensivo cerca de sus fronteras.



Moscú escribió además recientemente a todos los países miembros de la OSCE una carta para que se posicionen sobre qué entienden por seguridad indivisible en Europa.



A pesar de todos los esfuerzos diplomáticos no se ha logrado una desescalada hasta el momento.



Rusia alega que tiene el derecho soberano a emplazar tropas en cualquier punto de su territorio y denuncia a su vez el suministro masivo de armas a Ucrania por parte de Occidente.

