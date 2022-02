Hong Kong descarta el confinamiento "por el momento" y se asegura ayuda de China

Las autoridades hongkonesas aseguraron que descartan por el momento un confinamiento a gran escala en la ciudad y se aseguraron la ayuda de China en su intento por contener la reciente oleada de casos de covid.



Varios funcionarios hongkoneses se reunieron este fin de semana con sus homólogos de la China continental en Shenzhen (sur de China) para discutir la estrategia a tomar para hacer frente a la oleada, que ha dejado más de 5.000 casos positivos desde comienzos de semana.



Las autoridades aseveraron recientemente que la política sanitaria hongkonesa es de "tolerancia cero" contra la covid, es decir, la misma que aplica Pekín y que implica medidas drásticas como confinamientos selectivos, campañas de test masivos y el cierre de fronteras para evitar nuevos casos importados del exterior.



El secretario en Jefe hongkonés, John Lee, aseguró tras su reunión con los funcionarios chinos que la parte continental ayudará a Hong Kong a aumentar su capacidad de realizar test de ácido nucleico, a construir instalaciones de cuarentena y a suministrar productos médicos, recoge hoy la prensa local.



Sobre si la ciudad impondrá un confinamiento masivo a sus 7,8 millones de residentes, Lee aseguró que, por el momento, no contemplan esa posibilidad: "No tenemos ese plan. Creemos que las últimas medidas que hemos introducido surtirán efecto", dijo.



El reciente avance de la variante ómicron ha provocado que se tomen nuevas restricciones que incluso llegan a los espacios privados, donde sólo se pueden juntar ahora un máximo de dos familias.



Las mascarillas son obligatorias en el exterior, al igual que hacerse el test en lugares designados si así lo exigen las autoridades sanitarias, y quienes no cumplan con las medidas deben pagar multas de hasta 10.000 dólares hongkoneses (1.283 dólares, 1.123 euros) en lugar de los 5.000 dólares hongkoneses que se abonaban hasta ahora (641,58 dólares, 561,6 euros).



También se impondrá desde finales de este mes un pasaporte de vacunación -hasta ahora se ha vacunado el 73 % de la población con dos dosis- que impedirá a los no inoculados acceder a centros comerciales, supermercados, grandes almacenes y salones de belleza, entre otros.



Esta semana se registraron cinco fallecimientos en Hong Kong, los primeros en más de seis meses, mientras se realizan test a cientos de residentes en un intento de detectar las fuentes de infección y impedir una propagación aún mayor de la variante, más contagiosa que sus predecesoras.

