El Kremlin denuncia que "histeria" sobre invasión rusa ha llegado a punto álgido

El Kremlin denunció hoy que la "histeria" de Occidente sobre una invasión rusa inminente de Ucrania ha alcanzado su punto álgido, tras la conversación entre los presidentes de EEUU, Joe Biden, y de Rusia, Vladímir Putin.



"La escalada en torno al tema de la 'invasión' se realizó de manera coordinada. La histeria simplemente ha llegado a su clímax, al punto de lo absurdo, en los últimos días, las últimas horas, afirmó el asesor del presidente ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, tras la conversación telefónica de más de una hora entre ambos líderes.



En opinión del Kremlin, EEUU "está inflando artificialmente la histeria" en torno a una invasión rusa planificada de Ucrania.



"Incluso dieron fechas de esta invasión. Y en paralelo inflan (con armas) al Ejército ucraniano, aportan importantes recursos financieros para la modernización del Ejército y envían cada vez más instructores al país", señaló Ushakov.



El medio estadounidense Politico publicó la fecha del 16 de febrero como la más probable para un ataque ruso contra Ucrania.



A juicio de Moscú, junto a las advertencias sobre un ataque ruso inminente, Occidente está con su actitud "creando los requisitos para posibles acciones de provocación de las Fuerzas Armadas ucranianas", sostuvo.



Según el asesor del Kremlin, EEUU hace este tipo de declaraciones aún cuando Rusia ha "enfatizado varias veces que no entendemos por qué se transmite deliberadamente información falsa a los medios sobre nuestras supuestas intenciones", dijo.



Según la versión rusa, Biden expresó ideas sobre las garantías de seguridad que exige Rusia para evitar una mayor expansión de la OTAN hacia el este y el emplazamiento de armamento ofensivo cerca de sus fronteras, pero Putin le replicó que, si bien las tendría en cuenta, éstas no atienden las reclamaciones claves de Moscú.



Durante la conversación entre Biden y Putin, que, según el Kremlin, fue "bastante equilibrada" y "seria", Putin dijo a su homólogo que pronto anunciaría la respuesta rusa a las cartas que recibió de la OTAN y de EEUU a su propuesta de unas garantías de seguridad vinculantes para remodelar la arquitectura de seguridad en Europa.



Según Ushakov, Biden indicó a Putin no solo las consecuencias graves que tendría un ataque ruso, sino que enfatizó sobre todo que los dos países, pese a ser rivales, deben "hacer todo lo posible para mantener la seguridad en el mundo y para evitar el peor de los escenarios en torno a Ucrania.

