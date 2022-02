EE.UU. ordena la salida de la mayoría de su personal diplomático de Ucrania

EEUU ha ordenado la salida de la mayoría de los empleados diplomáticos de Ucrania ante la amenaza de un ataque ruso inminente contra ese país, informó la Embajada estadounidense en Kiev.



"El 12 de febrero, el Departamento de Estado ordenó la salida de la mayoría de los empleados estadounidenses de contratación directa de la Embajada de Kiev debido a la continua amenaza de una acción militar rusa", señaló la legación en una nueva alerta de viaje para Ucrania.



La Embajada preció en un tuit que se trata de personal "que no es de emergencia", es decir no esencial, y que se evacúa la legación por la acumulación de tropas rusas en la frontera con Ucrania, que genera "potencial para una acción militar importante".



Indicó además que, a raíz de esta medida a partir de este domingo "se suspenderán los servicios consulares en la Embajada de EEUU. en Kiev".



"La Embajada mantendrá una pequeña presencia consular en Lviv (en el oeste del país) para manejar emergencias, pero no podrá proporcionar pasaportes, visas o servicios consulares habituales", señaló la legación.



Estados Unidos urgió este viernes a sus ciudadanos a salir de Ucrania en las próximas 24 a 48 horas ante el riesgo "inminente" de una posible invasión rusa, que a su juicio podría comenzar con "bombardeos aéreos y ataques de misiles" y podría producirse incluso la próxima semana.



"Los ciudadanos estadounidenses no deben viajar a Ucrania, y los que se encuentran en Ucrania deben partir de inmediato utilizando opciones de transporte comerciales u otras opciones de transporte privadas disponibles", recalcó hoy la Embajada.



El pasado 23 de enero el Departamento de Estado ya había autorizado la salida voluntaria de los empleados de contratación directa de EEUU y ordenó la salida de los familiares.



"Las condiciones de seguridad, particularmente a lo largo de las fronteras de Ucrania, en la Crimea ocupada por Rusia y en el este de Ucrania controlado por Rusia, son impredecibles y pueden deteriorarse sin previo aviso", advierte EEUU.



Washington reiteró además que no podrá ayudar a los estadounidenses que permanezcan en Ucrania en caso de una invasión rusa.



"Los ciudadanos estadounidenses en Ucrania deben saber que el Gobierno de EEUU no podrá evacuar a los ciudadanos estadounidenses en caso de una acción militar rusa en cualquier lugar de Ucrania. La acción militar puede comenzar en cualquier momento y sin previo aviso y también afectaría gravemente la capacidad de la Embajada a brindar servicios consulares, incluida la asistencia a los ciudadanos estadounidenses que salen de Ucrania", afirma en el aviso.



El Reino Unido, Noruega y Dinamarca también pidieron este viernes a sus ciudadanos abandonar Ucrania mientras todavía haya medios comerciales disponibles para hacerlo, mientras que España aseguró que tiene preparado el dispositivo de evacuación de españoles por si hubiera que activarlo.



La Unión Europea (UE) a su vez ha decidido permitir al personal “no esencial” de su representación diplomática en Kiev salir de Ucrania.

TE RECOMENDAMOS