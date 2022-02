Canadá se prepara para acabar con el bloqueo de los camioneros en la frontera

Canadá se prepara para acabar con el bloqueo por parte de camioneros antivacunas del principal paso terrestre con Estados Unidos, el puente internacional Ambassador, y comenzó este viernes a movilizar efectivos policiales ante un posible desalojo inminente.



De hecho, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le aseguró este viernes al presidente de EE.UU., Joe Biden, en una conversación telefónica que su Gobierno va a poner fin al bloqueo del puente Ambassador, que une la localidad canadiense de Windsor con la estadounidense Detroit.



"Para que nadie se equivoque, la frontera no puede seguir cerrada y no lo estará", declaró Trudeau en un rueda de prensa posterior a la llamada.



El primer ministro advirtió que "todas las opciones están sobre la mesa, porque estas acciones ilegales tienen que terminar y van a terminar".



En ese sentido, la presencia policial ha aumentado en Windsor, a donde ha llegado un gran número de agentes, según medios locales.



LA JUSTICIA EMPLAZA A LOS CAMIONEROS



Un magistrado del Tribunal Superior de la provincia de Ontario revisó este viernes la solicitud presentada por la Asociación de Fabricantes de Componentes del Automóvil de Canadá para que ordene el fin del bloqueo y dio un ultimátum a los camioneros para que se retiren del puente Ambassador.



En concreto, el juez ordenó a los manifestantes que se retiren antes de las 19.00 horas de este viernes (23.00 GMT), en una resolución que abre la puerta a que las autoridades canadienses usen la fuerza policial para desalojarlos.



En paralelo, los hospitales de Windsor se han declarado en alerta ante la posibilidad de que se produzca un "código naranja", que es cuando hay un elevado número de víctimas.



La provincia canadiense de Ontario declaró hoy el estado de emergencia por el bloqueo del puente Ambassador y la ocupación del centro de Ottawa por parte de los camioneros antivacunas.



El bloqueo del puente Ambassador, así como de otros dos cruces fronterizos en el centro y oeste de Canadá, está causando graves prejuicios a sectores claves de la economía de los dos países como el automóvil, la manufactura industrial y la agricultura.



Trudeau reconoció este viernes a la prensa que el cierre de esos pasos supone "una grave preocupación" para los Gobiernos de Canadá y de EE.UU., sobre todo por su impacto en el sector de la automoción.



Un total de seis plantas de montaje de automóviles a ambos lados de la frontera de General Motors (GM), Ford, Stellantis y Toyota han reducido su producción o han cesado totalmente sus turnos de trabajo por la falta de piezas.



Para evitar más pérdidas, Ford recurrió a transportar por vía aérea partes de vehículos y así mantener sus factorías en operación.



Mientras, en Ottawa, se cumplen ya dos semanas de la ocupación del centro de la capital, en las inmediaciones del Parlamento del país, por parte de unos 400 camiones y centenares de personas.



Michael, un manifestante que no quiso dar su apellido, declaró a Efe que esta ocupación no terminará hasta que "el tirano feminista", en referencia a Trudeau, sea desalojado del Gobierno.



"Los quiero ver a todos delante de los tribunales", añadió señalando el Parlamento canadiense.



La retórica de Michael es similar a la expresada por el mayor del Ejército canadiense Stephen Chledowski, quien en un vídeo difundido este viernes por las redes sociales acusó al Gobierno de Canadá de "tiranía" y a los políticos de traidores.



En la grabación, de más de siete minutos, Chledowski, vestido con parece con uniforme militar, ataca a las autoridades canadienses, repite desinformación sobre las vacunas contra la covid-19 e insta a otros soldados y a las fuerzas policiales a luchar contra el Gobierno de Trudeau y los Ejecutivos provinciales.



Tras la aparición del video, las Fuerzas Armadas anunciaron la apertura de una investigación al mayor, después de haber abierto pesquisas similares sobre otros soldados.



El Departamento de Defensa ha señalado que las investigaciones en marcha incluyen las de un soldado de las fuerzas especiales que desplegó una pancarta en respaldo a los manifestantes y un miembro de la Fuerza Aérea que recientemente colgó en Twitter un vídeo de apoyo a las protestas.



Medios locales han indicado que la ocupación de Ottawa, que ha sido declarada ilegal por las autoridades canadienses, está recibiendo ayuda y asesoramiento de militares y agentes de Policía retirados.

