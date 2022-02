Brasil supera las 636.000 muertes por covid y roza los 27 millones de casos

Brasil, uno de los tres países más castigados por la pandemia de la covid-19 en el mundo, reportó 1.269 muertes por el virus y 178.814 nuevos positivos, con lo que ya suma 636.074 víctimas fatales y 26.955.434 casos confirmados, informó este miércoles el Gobierno.



El gigante suramericano, que en la actualidad sufre una horda de contagios por la nueva variante ómicron, es el segundo país con mayor número de fallecidos, detrás de Estados Unidos, y el tercero en cantidad de contagios, después del país norteamericano e India.



De acuerdo con el último balance del Ministerio de Salud, Brasil registra una tasa de mortalidad de 302,2 decesos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 12.826 personas infectadas en la misma proporción.



Aunque el número de contagios continúa disparado con cifras nunca antes vistas, el número de fallecidos -que se mantiene alrededor de los 1.000 diarios desde que comenzó febrero- no le ha seguido el ritmo y aún está lejos de los 4.250 óbitos reportados el 8 de abril de 2021, cuando Brasil vivía la más fuerte ola de la pandemia.



De acuerdo con los expertos, esto se debe al avance en la campaña de vacunación donde más de 153,8 millones de personas ya cuentan con el esquema completo de inmunización (las dos dosis o la vacuna de dosis única), lo que equivale al 72 % de los 213 millones de habitantes de Brasil.



Ante el auge de los contagios, el Gobierno del estado de Sao Paulo ya piensa en aplicar una cuarta vacuna, como vienen haciendo otros países de Suramérica, como Argentina y Chile, según anunció este miércoles el mandatario regional, Joao Doria.



No obstante, la propuesta fue criticada por el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, ya que el Gobierno federal aún no ha tomado alguna decisión sobre el tema.



El jefe de la cartera dijo que en este momento hay que impulsar la tercera dosis, la cual han recibido unos 43 millones de brasileños, es decir, apenas el 20 % de los 213 millones de habitantes que tiene Brasil.

TE RECOMENDAMOS