Biden habla con Macron y lamenta que Rusia siga con su "escalada" en Ucrania

El presidente francés, Emmanuel Macron, puso al día este miércoles de sus contactos con Moscú al mandatario estadounidense, Joe Biden, cuya portavoz lamentó que, pese a los esfuerzos diplomáticos, Rusia mantenga su "escalada" con Ucrania.



La Casa Blanca informó en un comunicado de la llamada telefónica entre Biden y Macron, quien informó a su homólogo de la reunión que tuvo el lunes en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el martes en Kiev con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski.



"Ambos hablaron sobre los intentos diplomáticos y de disuasión, llevados a cabo bajo contacto estrecho con nuestros aliados y socios, como respuesta a la acumulación sostenida de militares de Rusia en las fronteras de Ucrania", señala la breve nota oficial.



La portavoz de Biden, Jen Psaki, insinuó durante su rueda de prensa diaria que la Casa Blanca no está demasiado impresionada con los resultados de la misión diplomática de Macron.



"Lo que estamos buscando no son informaciones de lo que pueda salir de una reunión (como la de Macron y Putin), sino ver si Rusia está tomando pasos hacia una desescalada", afirmó Psaki.



"Y no lo están haciendo; están dando pasos hacia una escalada, no hacia una desescalada. Esperamos que eso cambie", añadió la portavoz de la Casa Blanca.



Ese análisis contrasta con el que hizo este martes Macron durante su visita a Kiev, en la que presumió de haber logrado avances "para la seguridad y estabilidad" de Ucrania.



El Gobierno francés asegura que Macron extrajo de Putin varios compromisos concretos: el de no reforzar los medios militares rusos en la frontera, el de evitar "amenazas o incursiones" en territorio ucraniano y el de fomentar el llamado grupo de Normandía, compuesto por Rusia, Ucrania, Francia y Alemania.



Una fuente francesas aseguró este miércoles a la prensa que Macron "no mostró debilidad" ante Putin, después de haber recibido críticas por su presunta tibieza con el presidente ruso.



La tensión se ha disparado en el último mes por la denuncia de Occidente de que Rusia ha movilizado más de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania, que ha llevado a los Gobiernos ruso y estadounidense a enzarzarse en una batalla propagandística.



Rusia ha repetido que no quiere una guerra con Ucrania y que no lo amenaza, mientras que EE.UU. alerta que los rusos podrían atacar el país vecino "en cualquier momento".

