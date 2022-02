Taiwán levanta el veto a productos de Fukushima tras 11 años de prohibición

Taiwán levantará el veto a los productos alimentarios y agrícolas procedentes de las regiones de Japón afectadas por el accidente nuclear de Fukushima en 2011; una prohibición que llevaba once años vigente, informaron hoy fuentes oficiales.



El portavoz del Gobierno taiwanés, Lo Ping-cheng, anunció en una conferencia de prensa que se permitirá reanudar a finales de febrero la exportación desde la prefectura de Fukushima y las vecinas de Gunma, Chiba, Ibaraki, and Tochigi, según la agencia oficial taiwanesa CNA.



Sin embargo, seguirán aplicándose restricciones a la importación de champiñones y de carne de aves y otros animales silvestres, entre otras.



Los productos procedentes de los lugares permitidos serán sometidos a inspecciones en frontera y deberán contar con certificados de origen y control de radioactividad.



"Taiwán no seguirá aplicando medidas discriminatorias contra otros países sin base científica, incluyendo aquellas que afectan a los alimentos japoneses", dijo Lo, quien subrayó que el Gobierno confirmó con estudios que no existe riesgo en las importaciones alimentarias de las zonas afectadas por el desastre nuclear hace más de una década.



Este veto llevaba vigente desde el 26 de marzo de 2011 y en un referendo celebrado en noviembre de 2018, el 78 % de los taiwaneses votó a favor de mantenerlo.



El ejecutivo taiwanés confía, asimismo, en que esta medida le despeje el camino y granjee el apoyo de Japón para integrarse en el Acuerdo Progresivo e Integral para la Asociación Transpacífica (CPTPP), a la que también Pekín aspira a unirse pese a que esta alianza se creó en su día como contrapeso a China.



En septiembre del año pasado, Estados Unidos ya levantó el veto a los alimentos de Fukushima, en tanto la Unión Europea ha anunciado su intención de comenzar a flexibilizar en breve algunas de las limitaciones que mantiene sobre estos productos que en más de una decena de países aún permanecen restringidos.



El accidente nuclear desencadenado por el terremoto y el tsunami de marzo de 2011 causó emanaciones de residuos radiactivos que se dispersaron en torno a la planta de Fukushima Daiichi y que todavía una década después impiden la recuperación total de la región pese las tareas de limpieza y descontaminación.

TE RECOMENDAMOS