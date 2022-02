Putin: "No habrá vencedores" en el caso de la guerra entre Rusia y la OTAN

El presidente ruso, Vladímir Putin, advirtió hoy de que en caso de una guerra entre su país y la OTAN "no habrá vencedores", ya que Rusia cuenta con un potente "arsenal nuclear".



"Si estalla una guerra, no habrá vencedores. No les dará tiempo ni a parpadear", dijo Putin durante una rueda de prensa conjunta en el Kremlin tras más de cinco horas de negociaciones con su homólogo francés, Emmanuel Macron.

