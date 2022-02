Los países más pobres de América no llegan al 40% de vacunados

América alcanzó este viernes los 1.613 millones de dosis de vacunas aplicadas, una cifra que aunque parece alta no deja de preocupar ya que más de la mitad de la población de los países pobres del continente sigue sin recibir la primera inyección, según fuentes oficiales.



Esta y otras claves de la vacunación marcaron la semana en América:



FALTAN MÁS VACUNAS



En los datos divulgados hoy por la Organización Mundial de la Salud se indica que en esta parte del mundo han sido suministradas 1.613.683.141 dosis de las diferentes vacunas.



En la región, 659.746.754 personas tienen el esquema completo de vacunación. Además, han sido aplicadas 733.947.671 primeras dosis, 634.616.305 segundas dosis y 26.071.228 dosis únicas.



Pero, a pesar de los millones de ampolletas distribuidas a lo largo y ancho de América, el miércoles de esta semana la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, dijo que el 54 % de los pobladores de los países con menos ingresos en el continente sigue sin haberse vacunado.



En ese sentido, apuntó que una de cada cuatro personas no ha recibido aún ni una sola dosis, y que mientras hay 14 países con un 70 % de la población inmunizada, otros no han logrado cubrir aún al 40 % de sus habitantes.



PROTECCIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS



Precisamente, para procurar proteger a toda su población, el Gobierno estadounidense señaló este miércoles que espera tener pronto "una buena señal de la eficacia" de la vacuna de Pfizer para niños de entre 6 meses y 5 años, por lo que indicó que podrían estar listas para ser administradas a finales de febrero.



Así lo afirmó en rueda de prensa Jeff Zients, coordinador jefe del equipo de respuesta a la pandemia de la Casa Blanca, al apuntar que se está trabajando ya para que puedan ser distribuidas por el país "entre 5 y 11 días" después de que los reguladores ofrezcan su visto bueno, algo previsto para mediados de mes.



La Administración de Drogas y Alimentos de los EE.UU. (FDA) convocó para el 15 de febrero la reunión de su comité asesor para revisar los datos aportados por las farmacéuticas sobre la seguridad y la eficacia de dos dosis de tres microgramos en los niños de este rango de edad, como parte de una serie de tres dosis.



Según los datos de la Casa Blanca, actualmente hay 18 millones de niños en Estados Unidos entre esas edades que podrían recibir el suero.



SIGUEN LAS DONACIONES Y LA ADQUISICIÓN



Conforme avanza el proceso de vacunación en la región también siguen las donaciones de preparados.



De este modo, el presidente de Colombia, Iván Duque, recibió hoy un cargamento con más de 1,1 millones de vacunas de la farmacéutica Pfizer donadas por España.



Este cargamento forma parte de una donación de 5.488.470 dosis de Pfizer que España anunció a Colombia el pasado 3 de enero.



Esta donación, sumada a otras entregas hechas el año pasado, sitúan a España como el primer donante internacional de vacunas a Colombia, con 6.546.070 dosis de Pfizer y AstraZeneca, seguida por Estados Unidos, con 6.000.000 de dosis hasta la fecha.



Hasta el pasado martes se habían aplicado en Colombia 72.153.729 vacunas anticovid, y 31,76 millones de personas ya tienen su esquema completo, mientras que 5,8 millones han recibido la dosis de refuerzo.



Del mismo modo, Panamá recibió este miércoles 60.000 dosis de vacunas pediátricas de Pfizer, dijo el Ministerio de Salud (Minsa).



Este quinto lote servirá para reforzar la vacunación en niños de entre 5 y 11 años, población que a la fecha tiene una cobertura de 14,7 %, según con el informe del Minsa.



PRESIÓN A LOS ANTIVACUNAS



Como si el hecho de que el coronavirus sigue dejando enfermos y muertos en América no fuera suficiente, los antivacunas también avanzan.



Tal es el caso de Canadá, en donde las autoridades están aumentando la presión sobre estos grupos radicales que desde hace varios días bloquean el centro de Ottawa.



"Es un momento de liderazgo responsable por parte de todos los políticos de todas las formaciones para decirles a los manifestantes que es el momento de que la vida en Ottawa vuelva a la normalidad", dijo el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.



Las protestas, que se iniciaron como una reivindicación de camioneros opuestos a la vacunación, atrajeron a Ottawa durante el fin de semana pasado a miles de personas del movimiento antivacunas y grupos radicales que se manifestaron frente al Parlamento canadiense.



Algunos grupos han señalado que no abandonarán Ottawa hasta que las autoridades canadienses eliminen todas las restricciones y medidas impuestas para contener la pandemia, y hacen sonar de forma constante día y noche las bocinas de los camiones que bloquean las calles cercanas al Parlamento.



COLOMBIA DA UN PASO MÁS



Un paso más hacia el control de la pandemia dio Colombia al iniciar esta semana la construcción de la primera planta de vacunas en el municipio de Rionegro (noroeste), tras 20 años sin producción local.



La planta, que está previsto tenga unos 35.000 metros cuadrados, tendrá una capacidad para producir hasta 250 millones de vacunas al año y elaborará los biológicos de la compañía colombiana Vaxthera -empresa del Grupo Sura- y la farmacéutica canadiense Providence después de que el Gobierno alcanzara con ambas acuerdos.



Con una inversión de 54 millones de dólares, la construcción se dará en dos etapas, al final de las cuales se estima producir entre 200 millones y 250 millones de dosis anuales de vacunas contra la covid-19, dengue, chikunguña, fiebre amarilla, influenza y zika, entre otras.



En la presentación, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, recordó el "dolor de tener que negociar para comprar vacunas contra el coronavirus, de tener tantas complejidades en un país que había dejado de producir vacunas", por lo que han trabajado con la intención de "capacitar a Colombia para pasar de ser un país sin soberanía, a una nación con soberanía farmacéutica y sanitaria".

