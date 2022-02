Zelenski ordena aumentar el Ejército en 100.000 soldados

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció hoy que ha firmado un decreto para aumentar el número de efectivos del Ejército ucraniano de 250.000 hasta 350.000 hombres.



"Este decreto prevé un aumento de la asignación monetaria de todo el personal militar a un nivel no inferior a tres salarios mínimos, la transición de Ucrania al ejército profesional y un aumento en la duración de los contratos", dijo Zelenski en la Rada Suprema (el Parlamento ucraniano).



También contempla el aumento de la Fuerzas Armadas de Ucrania en 100.000 personas y "la creación de 20 brigadas adicionales en el Ejército", agregó Zelenski.



"Este decreto no es porque se avecine una guerra. Este decreto es para que la paz continúe. Estoy feliz de firmarlo", dijo el mandatario ucraniano, que el vienes pasado afirmó que el Ejército ucraniano, que cuenta con 300.000 reservistas, está "al mismo nivel" de otros ejércitos de países de la OTAN.



El anuncio de Ucrania se produce en medio de tensiones con Rusia por acumulación de más de 100.000 soldados cerca de la frontera con el país vecino.



En este sentido, Zelenski volvió a llamar a la calma y no sembrar el pánico.



El líder ucraniano criticó la semana pasada a los países que decidieron evacuar a sus diplomáticos de Ucrania y rechazó los argumentos de que se trataba de personal "no esencial".



Según Zelenski, la insistencia de las noticias occidentales sobre la inminencia de un ataque ruso afecta negativamente los ánimos en la sociedad y el clima de inversión en el país.

