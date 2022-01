Zelenski agradece a Joe Biden el firme apoyo de EEUU a Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su "firme e inquebrantable apoyo" a Ucrania y el liderazgo de Washington en "la movilización de la comunidad mundial para impedir la agresión rusa", informó hoy la Presidencia ucraniana.



En la segunda conversación telefónica entre Zelenski y Biden en lo que va de año, el mandatario ucraniano se congratuló por las palabras de su homólogo sobre la importancia de mantener la presencia diplomática de EEUU en Ucrania y el funcionamiento estable de su embajada en Kiev.



"El presidente de Ucrania agradeció la apropiada asistencia proporcionada por Estados Unidos, en particular en forma de armas defensivas letales (...) y expresó su esperanza de que Estados Unidos dará nuevos pasos para fortalecer la cooperación en materia de defensa y para fortalecer las capacidades defensivas de nuestro Estado", añade la nota de prensa.



Además, en su conversación con Biden, Zelenski subrayó la importancia en la actuales condiciones de respaldar la estabilidad económica y financiera de Ucrania.



Ambos mandatarios debatieron pasos concretos de Estados Unidos para aumentar el apoyo financiero a Kiev, "tanto bilateralmente como involucrando a instituciones financieras internacionales", se afirma en el comunicado.



Abordaron asimismo los resultados de las recientes negociaciones a nivel de asesores políticos en el llamado formato de Normandía (Francia, Alemania, Ucrania y Rusia) sobre el conflicto en el este de Ucrania.



Zelenski confirmó su disposición a participar en un futuro próximo en una reunión al máximo nivel del formato de Normandía.



Según escribió en Twitter la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Emily Horne, Biden le dijo a Zelenski que considera que hay una "clara posibilidad de que los rusos puedan invadir Ucrania en febrero".



La portavoz se pronunció así después de negar una información publicada por la cadena CNN, que citó a una fuente oficial ucraniana según la cual Biden había dicho a Zelenski que estaba prácticamente confirmado que Rusia invadiría Ucrania una vez que se congelara el terreno, y que podría "saquear" Kiev.



Horne tachó esa versión de "completamente falsa" y dijo que Biden solo había comunicado su impresión de que era posible, pero no seguro, que Rusia invadiera el país en febrero.



El comunicado de la Presidencia ucraniana no hace mención de ese extremo, y destaca que la segunda conversación telefónica entre ambos mandatarios desde comienzos de año "demuestra cuán profunda es la cooperación" entre los dos países.



También el portavoz de Zelenski, Sergii Nikíforov, negó la información de la CNN, reproducida también por otros medios, que calificó de "absolutamente falsa".



"La información correcta solo se puede encontrar en los comunicados oficiales de las partes ucraniana y estadounidense. Todo lo demás son suposiciones y especulaciones", escribió Nikíforov en Facebook.



El portavoz del mandatario ucraniano pidió tratar la información de una forma "más responsable" y verificarla "cuidadosamente" antes de la publicación.

