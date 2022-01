Scotland Yard trata de que el Informe Gray no dañe su propia investigación

La Policía Metropolitana de Londres, Scotland Yard, ha solicitado a la funcionaria británica Sue Gray, que dirige una pesquisa interna sobre las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia, que su informe haga "referencias mínimas" a los eventos en los que los agentes centran su investigación.



Según señala en un comunicado emitido hoy, la Policía indicó que ha estado en contacto con el equipo de Gray a fin de "evitar que haya perjuicios" en la investigación policial.



El cuerpo, que investiga los actos celebrados por miembros del Ejecutivo en la pandemia a fin de determinar si se infringieron las normas, aclaró también que no ha pedido que se retrase la publicación de dicho informe, cuya difusión se esperaba para esta semana aunque finalmente parece que se retrasará a la próxima.



Scotland Yard aclaró además que no ha solicitado "ninguna limitación" en la difusión de los hallazgos de Gray que no estén investigando los agentes.



"La Met (Policía Metropolitana, tambien llamada) no ha solicitado ninguna limitación sobre los otros eventos (incluidos) en el informe, ni ha pedido que este se retrase, pero hemos estado en contacto continuo con el Ministerio del Gabinete, incluido el contenido del informe, a fin de evitar cualquier perjuicio a nuestra investigación", apunto la nota de la policía.



Lo que salga de la pesquisa interna de Gray, que indaga sobre si miembros del Gobierno se saltaron las normas con eventos sociales organizados durante los confinamientos, cuando la ciudadanía acataba duras normas, podría decidir el futuro político del primer ministro, Boris Johnson.



Johnson aseguró el jueves que "por supuesto" el texto de la alta funcionaria se publicará completo, si bien eludió dar detalles al ser cuestionado por si los documentos saldrán a la luz "exactamente tal como los entregue Sue Gray".

