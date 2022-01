Rusia cree que hay pocos motivos para el optimismo en las respuestas de EEUU

El Kremlin declaró este jueves que "no hay muchos motivos para el optimismo" en las repuestas de EEUU y la OTAN a sus propuestas sobre la seguridad europea, pero precisó que aún "hay perspectivas para un diálogo".



"Todos los documentos los tiene ahora el presidente (Vladímir Putin). Se necesitará tiempo para analizarlos. No nos vamos a dar prisa con las conclusiones (...) Pero no hay muchos motivos para el optimismo", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien agregó que aún hay posibilidades para un diálogo, porque eso está en los intereses tanto de Rusia, como de EEUU.

