Biden "no tiene intención" de desplegar fuerzas de EEUU o la OTAN en Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este martes que no tiene "intención" de desplegar fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania, pero avisó de "serias consecuencias económicas" para Rusia si lleva a cabo una incursión en territorio ucraniano.



"No tenemos intención de desplegar a fuerzas estadounidenses o de la OTAN en Ucrania", dijo Biden al ser preguntado por la prensa.



El mandatario insistió en que Washington y sus aliados están preparados para imponer sanciones sobre Rusia y, además, dijo que está preparado para sancionar directamente a su homólogo ruso, Vladímir Putin, algo que sus antecesores han evitado.



"Habrá enormes consecuencias si él (Putin) decide seguir adelante e invadir todo el país", avisó Biden.



Consideró, además, que una agresión rusa podría suponer "la mayor invasión desde la Segunda Guerra Mundial" y aseguró que "cambiaría el mundo".



EEUU y sus aliados, incluida la Unión Europea y el Reino Unido, han insistido en la vía diplomática, aunque el lunes el Pentágono puso en "alerta elevada" a 8.500 soldados ante un posible despliegue en el este de Europa por la escalada de la tensión con Rusia sobre Ucrania.



Según ha explicado el Pentágono, la idea es que el grueso de las tropas estadounidenses se despliegue en países del este de Europa dentro de la Fuerza de Respuesta de la OTAN (NRF, por sus siglas en inglés), por lo que se activarían únicamente si la alianza atlántica lo solicita.



Al respecto, Biden reiteró que esa decisión busca mostrar apoyo a los miembros del flanco este de la OTAN, como Rumanía y Polonia, ante las actividades rusas en la zona en virtud del principio de defensa colectiva de la Alianza, que declara que un ataque a cualquier Estado aliado es un ataque contra todos.



El presidente consideró que países como Polonia tienen "razones para estar preocupados por los efectos" que podría tener una invasión de Ucrania, pero hizo hincapié en que los miembros de la Alianza no tienen razón ninguna para preocuparse.



Preguntado sobre cuál es la situación actual sobre el terreno, Biden reconoció que hay incertidumbre y que aventurar qué va a ocurrir es como leer "las hojas del té".



La tensión se ha disparado en las últimas semanas ante una posible invasión o incursión rusa en Ucrania, después de que Moscú desplegara a unos 100.000 soldados en la frontera ucraniana.

