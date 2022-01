Scotland Yard investigará las fiestas en Downing Street en la pandemia

La comisaria jefa de Scotland Yard, Cressida Dick, confirmó este martes que este Cuerpo investigará "varios eventos" ocurridos en la residencia oficial de Downing Street durante los últimos dos años relacionados con una "potencial posible violación de las regulaciones por covid-19".



En una comparecencia ante la Asamblea de Londres - organismo de supervisión de las actividades del alcalde de Londres -, Dick indicó que comprendía la "profunda preocupación ciudadana" ante las noticias surgidas en las últimas semanas que apuntan a que miembros del Gobierno realizaron actividades que estaban prohibidas en los confinamientos.



"Puedo confirmar que la Policía Metropolitana (Met, también conocida como Scotland Yard) investigará ahora varios eventos que ocurrieron en Downing Street en los últimos dos años (de pandemia) en relación con una potencial violación de las regulaciones por covid-19", precisó la comisaria.



La policía puntualizó que el hecho de que la Met vaya ahora a investigar "no quiere decir, por supuesto, que se vaya a multar necesariamente en todos los casos y todas las personas involucradas".



Dick adelantó asimismo que Scotland Yard no tiene intención de hacer comentarios durante el transcurso de su investigación aunque sí informará cuando haya "puntos significativos".



La comisaria admitió además que hay "otros varios eventos que ocurrieron en Downing Sreet y Whitehall -oficinas gubernamentales- que también han sido evaluados, pero se pensó que no alcanzan el umbral para ser tenidos en cuenta en una investigación criminal".



En su comparecencia ante el llamado comité para la policía y el crimen de la Asamblea de Londres, Dick destacó que el cuerpo policial ejerce su labor "sin miedo ni favoritismos. Hacemos nuestra tarea de manera imparcial y de manera independiente".



"La mayoría de los ciudadanos han actuado de manera responsable durante la pandemia; muchas, muchas personas, incluyendo muchos londinenses, y mis colegas en la policía, hemos realizado enormes sacrificios y muchos han sufrido pérdidas considerables durante la pandemia", subrayó.



Actualmente hay una pesquisa interna en curso sobres esos actos sociales -que supuestamente contravinieron las reglas- en Downing Street y Whitehall a cargo de la alta funcionaria británica Sue Gray, quien, según confirmó hoy un portavoz de la Oficina del Gabinete, continuará con sus indagaciones pese al anuncio hecho por Scotland Yard.



"La investigación que lleva a cabo Sue Gray continuará. Hay un continuo contacto con la Policía Metropolitana", aseguró la fuente oficial del Gobierno.



No queda claro, sin embargo, si la publicación de ese informe que elaborará Gray tras su pesquisa se retrasará ahora que también está investigando el mismo asunto la Met.



El anuncio de la policía tensa aún más la delicada posición política del primer ministro, Boris Johnson, después de que ayer el canal británico ITV destapara que él mismo celebró su propia fiesta de cumpleaños en Downing Street el 19 de junio de 2020, en pleno confinamiento.



Según ese canal, a ese festejo "sorpresa" acudieron unas 30 personas.

