Europa aprueba un cambio de enfoque a la hora de imponer medidas covid a viajeros

Los países de la Unión Europea (UE) acordaron este martes cambiar de enfoque sobre las restricciones a los viajeros europeos para frenar el coronavirus, como las pruebas de detección o las cuarentenas, que en adelante ya no dependerán del país de procedencia, sino del certificado covid digital de cada persona.



El Consejo (países) de la UE aprobó esa modificación, que responde "al aumento significativo" en la administración de vacunas en la UE y "la rápida aplicación del certificado covid", indicó esa institución en un comunicado.



El objetivo es simplificar las normas aplicables y dar más claridad y previsibilidad a los viajeros.



Los cambios, que no tienen carácter vinculante sino que conforman una recomendación, entrarán en vigor el próximo 1 de febrero.



La nueva recomendación mantiene la posibilidad de que los países impongan medidas adicionales a los viajeros desde zonas color "rojo oscuro", consideradas de alto riesgo en el mapa de colores del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.



Ese centro seguirá publicando el mapa de las regiones de los estados miembros para indicar el riesgo potencial de infección, según un sistema de semáforos (verde, naranja, rojo, rojo oscuro).



Para confeccionarlo se tiene en cuenta la tasa de notificación de casos de covid correspondiente a 14 días, la administración de la vacuna y la tasa de pruebas realizadas.



Los embajadores de los países ante la UE (Coreper) ya habían dado luz verde el pasado viernes con "algunos pequeños cambios" a la recomendación de la Comisión Europea que planteaba el cambio de enfoque.



Bruselas había propuesto el pasado noviembre que la decisión de imponer o no restricciones a los viajeros se basara en el estatus sanitario de las personas (que figura en el certificado covid digital) y no en la situación epidemiológica del país desde donde se haya viajado.



Ese certificado es un documento que acredita una pauta completa de vacunación, haber pasado la enfermedad, o tener un test negativo.



De esa manera, en adelante los titulares de un certificado covid no deberían en principio ser sometidos a restricciones adicionales, como tests de covid o cuarentenas.



Las personas que no cuenten con el certificado podrían verse obligadas a pasar una prueba de detección antes o a más tardar 24 horas después de la llegada, con puntuales excepciones, incluidos los niños menores de 12 años o los trabajadores transfronterizos.



Hoy se aprobó asimismo mantener el llamado "freno de emergencia", que permite introducir restricciones a los viajeros de otros estados miembros si surgen variantes del virus preocupantes.



La propuesta aprobada no deja de ser una recomendación, sin carácter vinculante para los estados miembros.

