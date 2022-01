Rusia preocupada por puesta en alerta de tropas de Estados Unidos

El Kremlin expresó hoy su preocupación por la decisión de Estados Unidos de poner en "alerta elevada" a 8.500 soldados ante un eventual despliegue en el este de Europa por la escalada de la tensión con Rusia en torno a Ucrania.



"Observamos con gran preocupación estas acciones de EEUU", dijo en su rueda de prensa telefónica diaria el portavoz de la Presidencia de Rusia, Dmitri Peskov.



Agregó que todo lo que hace Estados Unidos, "informativamente y de hecho", es "agravar la tensión".



"No hay nada nuevo" en ello, subrayó el portavoz del Kremlin, que añadió que Rusia se encuentra a las espera de las respuestas por escrito que EEUU y la OTAN se comprometieron dar esta semana sobre las garantías de seguridad demandadas por Moscú.



Indicó que el anuncio de EEUU sobre la puesta en alerta de tropas no influye para nada en las negociaciones.



"En su etapa actual las negociaciones han concluido. Antes de entender cómo vamos a continuar hay que recibir el texto (de las respuestas), que esperamos esta semana", dijo Peskov



Las garantías de seguridad exigidas por Rusia, incluyen poner freno a una mayor expansión de la Alianza, en particular a Ucrania y Georgia, el cese de toda cooperación militar con la antiguas república soviética y la retirada de las tropas y armamentos de la OTAN a las posiciones que ocupaban antes de 1997.



Peskov se negó comentar cuáles serían las posibles respuestas de Moscú a una negativa de EEUU y la OTAN a sus demandas.



"Cuando tengamos las respuestas la analizaremos y plantearemos nuestra postura", indicó el portavoz.



Preguntado sobre si en la reciente conversación telefónica entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homologo cubano, Miguel Díaz-Canel, se habló de la posibilidad de emplazar infraestructuras militares rusas en Cuba, Peskov respondió que no.

