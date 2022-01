EEUU comienza el envío de ayuda militar adicional a Ucrania en medio de tensiones

La primera partida de 90 toneladas de armamento letal de EEUU llegó este sábado al aeropuerto Boríspol de Kiev en medio de falta de avances en las negociaciones entre Washington y Moscú por el refuerzo militar ruso en la frontera con Ucrania.



"El primero de varios envíos por un total de 200 millones (de dólares) en asistencia de seguridad para las FFAA de Ucrania, autorizada por el presidente (Joe) Biden en diciembre, llegó al aeropuerto de Boríspol, Kiev", informó la embajada estadounidense en Kiev a través de un mensaje en Facebook.



La entrega se enmarca en los suministros de ayuda militar adicional a Kiev ante la tensa situación en la frontera con Rusia y "demuestra el firme compromiso" de Washington con el derecho de Ucrania a la autodefensa, señala la nota.



LAS ENTREGAS CONTINUARÁN



EEUU prometió que continuará apoyando al Ejército ucraniano en su "esfuerzo continuo" para defender la soberanía y la integridad territorial de "la agresión rusa".



"Como le dijo el presidente Biden al presidente (ruso, Vladímir) Putin, en caso de una invasión de Ucrania, EEUU proporcionará (a Kiev) material defensivo adicional", señala el comunicado en referencia a una conversación telefónica que sostuvieron los líderes de EEUU y Rusia a finales de 2021.



El armamento estadounidense llega a Ucrania pocos días después de la visita a Kiev del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, quien prometió el pasado 19 de enero un incremento de la ayuda militar a Ucrania ante una eventual invasión rusa.



"Hemos dado más asistencia militar a Ucrania en el último año que en cualquier momento desde 2014", dijo Blinken, quien reiteró que "si Rusia sigue adelante con su agresión para invadir Ucrania", Washington suministrará material adicional a Kiev, "más allá del que ya está en marcha".



Según la embajada estadounidense, el año pasado Washington prestó a Kiev ayuda militar por valor de 650 millones de dólares.



Kiev comenzó a solicitar a Washington ayuda en forma de armas defensivas letales desde el estallido del conflicto armado con milicias prorrusas en el este del país.



El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dio las gracias este sábado a EEUU y personalmente al secretario de Defensa, Lloyd Austin, por la asistencia militar brindada a Kiev y un apoyo "incondicional".



La cooperación militar con Washington proseguirá, adelantó Reznikov en un mensaje en Twitter.



El Reino Unido ya ha enviado armas defensivas a Kiev y Canadá aseguró estar valorando hacer lo propio.



LOS BÁLTICOS TAMBIÉN PROMETEN ASISTENCIA



La víspera los tres países bálticos - Lituania, Letonia y Estonia- también manifestaron su intención de suministrar a Ucrania armamento fabricado en Estados Unidos después de recibir el visto bueno de Washington.



"Estonia proporcionará misiles antitanque Javelin, mientras Letonia y Lituania proporcionarán misiles antiaéreos Stinger y otros equipos para reforzar las capacidades defensivas de Ucrania", dice un comunicado difundido por los departamentos de Defensa de los tres Estados bálticos.



La nota expresa la esperanza de las tres repúblicas de que Ucrania "no tenga necesidad de usar" el equipo suministrado y que Rusia "detenga su comportamiento agresivo e irresponsable".



INTENTOS DE REBAJAR LA TENSIÓN



En un intento de rebajar las tensiones en torno a Ucrania, Blinken y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, mantuvieron ayer un encuentro en Ginebra, sin que esa reunión apenas arrojara resultados concretos.



Mientras, Alemania bloqueó la entrega desde Estonia a Ucrania de obuses de 122 mm, que antes estaban estacionados en el territorio de Alemania Oriental y luego fueron transferidos a Finlandia y Estonia, según "The Wall Street Journal".



La ministra de Defensa alemana, Christine Lambrecht, dijo al respecto que Berlín no suministrará por el momento armas a Kiev en línea con su política de prohibición de envío de armas letales a zonas de conflicto.



"Tenemos que hacer todo lo posible para una desescalada. Ahora las entregas de armas no ayudarían y hay un acuerdo al respecto en el Gobierno federal", explicó la ministra alemana.



El Kremlin tachó previamente de "sumamente peligrosos" los envíos de armamento a Ucrania y culpó a Occidente de la tensión actual en la frontera con el país vecino.

