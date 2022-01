Hallado muerto el aventurero francés que quería atravesar el Atlántico a remo

Jean-Jacques Savin, un aventurero francés de 75 años que en 2019 había cruzado el Atlántico a bordo de un barril gigante, fue hallado muerto este sábado en la cabina de su navegación, con la que salió el 1 de enero desde el sur de Portugal para atravesar el océano a remo.



El cuerpo sin vida del hombre fue localizado hoy en la cabina de su bote, que había sido visto volcado este viernes cerca de las Azores, cuando uno de los buzos pudo acceder a la embarcación, según ha explicado en la prensa francesa el equipo de voluntarios que lo ayudaba desde su país.



No habían tenido noticias de él desde el jueves por la noche, cuando el aventurero había activado sus balizas de socorro.



En 2019, Savin, un exmilitar paracaidista residente en Arès (Nueva Aquitania), había pasado cuatro meses en un barco con forma de barril de tres metros de largo y 2,10 de diámetro para atravesar el Atlántico, impulsado por el viento y la corriente hasta llegar a las Antillas.



En esta ocasión, preveía pasar un centenar de días en un bote de ocho metros de largo con un puesto de remo en el centro para cruzar nuevamente el océano.



Su objetivo era llegar a Martinica en algo más de tres meses, un reto con el que quería erigirse como "el rector del Atlántico" y "burlarse de la vejez", como había dicho en una entrevista en la cadena France 3 antes de salir.



En su última publicación en redes sociales, Savin, que había tenido que cambiar su trayectoria hasta 900 kilómetros por los fuertes vientos de los primeros días, señaló que se enfrentaba a un oleaje potente y a la fuerza del viento.



Esto "me cuesta energía física. ¡Tranquilos, no estoy en peligro!", escribió entonces.

