El FMI revisará al alza el daño causado en la economía mundial por Ómicron

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, avanzó este jueves que el organismo que dirige revisará al alza las pérdidas que la covid-19 causará a la economía mundial hasta 2024 por el impacto de la variante ómicron.



"La economía mundial perderá entre el momento presente y 2024 12,5 billones de dólares, y vamos a revisar esa cifra al alza por el impacto de ómicron", dijo Georgieva en una intervención en una mesa redonda digital organizada por el diario Financial Times sobre el impacto del nacionalismo de vacunas sobre la economía global.



Sobre la falta de acceso a las vacunas contra la covid-19 en los países pobres, especialmente en el continente africano, Georgieva recordó que a finales de 2021, 86 países no habían alcanzado el objetivo mínimo de tener un 40 % de la población vacunada.



"Esta divergencia peligrosa (entre los países ricos y los pobres) tendrá consecuencias para esos estados por el aumento de la pobreza, pero también para la seguridad global" porque incrementará las protestas, tensiones y la inseguridad, aseguró la búlgara.



Georgieva explicó que si 2020 fue el año del descubrimiento de la vacuna y 2021 el de la producción, 2022 tiene que ser el año de la entrega masiva de vacunas, y que sólo eso permitirá mejorar las perspectivas sobre la economía global.



La directora gerente del FMI también se refirió al distinto impacto que la pandemia ha tenido en la educación de los niños según allí donde viviesen, ya que mientras los residentes en países ricos pasaron a estudiar desde sus casas, los residentes en países pobres "abandonaron por completo la educación".



Esto tendrá graves consecuencias para la productividad de estos países en el futuro, aseguró, y también se mostró preocupada por el hecho de que si bien "los niños puede que vuelvan al colegio" en el futuro, "las niñas puede que no lo hagan".

