Joe Biden afirma que "será un desastre para Rusia" si decide invadir Ucrania

El presidente de EE.UU., Joe Biden, dijo este miércoles que "será un desastre para Rusia" si finalmente decide invadir Ucrania y reiteró sus amenazas de fuertes sanciones económicas.



Putin "no ha visto nunca sanciones como las que he prometido que se impondrán si se mueve" hacia Ucrania, apuntó Biden en una rueda de prensa con motivo del primer aniversario de su llegada al poder, que se cumple el jueves.



El mandatario estadounidense advirtió que Moscú rendirá cuentas, aunque matizó que las medidas que EE.UU. y sus socios adopten dependerán del tipo de intervención castrense que Rusia opte por hacer.



"Una cosa es que se trate de una incursión menor y que acabemos discutiendo (en la OTAN) sobre qué hacer y no, pero si (lo rusos) hacen lo que son capaces de hacer con una fuerza en masa en la frontera, va a ser un desastre para Rusia", alertó Biden.



En ese sentido, aclaró que EE.UU. y sus aliados están preparados para "imponer un coste severo y un daño significativo" a Rusia y su economía.



"Si invaden -subrayó- van a pagar, sus bancos no van a poder hacer transacciones en dólares".



No obstante, hizo hincapié en que depende de lo que Rusia haga finalmente: "Quiero ser claro que con la imposición de sanciones graves relativas a transacciones en dólares (...) va a haber un impacto negativo en EE.UU. así como en las economías en Europa, así como un impacto devastador en Rusia".



"Así que voy a asegurarme de que todo el mundo esté en la misma página conforme nos movemos adelante" a la hora de sancionar a Moscú, remarcó Biden.



En paralelo, el presidente estadounidense dijo que Washington va ayudar a "fortificar" a sus aliados de OTAN en el este de Europa: "Ya hemos enviado unos 600 millones de dólares en equipamiento sofisticado de defensa a los ucranianos".



Biden consideró, además. que más allá del coste de vidas en las filas rusas, por mucho que Rusia se salga con la suya, va a ser fuerte, real y consecuente.



Pese a estas amenazas, el presidente de EE.UU. ve que todavía hay espacio para negociar con su homólogo, Vladímir Putin, que pide garantías de que Ucrania nunca será parte de la OTAN y que no habrá ninguna "estación de armas estratégica" de la Alianza Atlántica en Ucrania.



"Podemos trabajar en algo para lo segundo", señaló Biden, quien respecto al primer punto destacó que hay tratados internacionales y en Europa que apuntan que uno elige con quién quiere estar.



"Pero la probabilidad de que Ucrania se vaya a unir a la OTAN a corto plazo no es muy probable", remarcó.

TE RECOMENDAMOS