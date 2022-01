Nike despide a todos sus empleados no vacunados en Estados Unidos

Hace unos días Ikea decidió reducir la paga por enfermedad del personal no vacunado obligado a aislarse en Estados Unidos. Y no era la primera empresa en tomar medidas para "fomentar" la vacunación entre sus empleados.

Ahora es Nike la empresa que ha tomado cartas en el asunto, pero de una forma aún más drástica.

La multinacional de material deportivo ya avisó a sus 14.000 empleados mediante un email el 1 de diciembre de que les daba una fecha límite para vacunarse contra el Covid-19.

Esa fecha tope era el 15 de enero, así que, según medios estadounidenses, los despidos han comenzado a producirse. Y de nuevo mediante un correo electrónico, que, según OregonLive, expone lo siguiente:"Usted no completó el proceso de verificación y nuestros registros muestran que no tiene una (exención) aprobada". "Como resultado, usted no cumple con la política de la empresa y su empleo finalizará el sábado 15 de enero de 2022", añade el correo de despido.