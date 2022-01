Los Juegos de Pekín 2022 venderán entradas sólo a "espectadores designados"

El Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 confirmó hoy que no venderá entradas al público venido del extranjero y que solo podrán presenciar las competiciones "espectadores designados" que cumplan con los "requisitos de las medidas de prevención contra la pandemia", explicó el organismo en un comunicado.



La decisión del comité, que no dio más detalles acerca de los "espectadores designados", se basa en "la protección de la salud y la seguridad del personal y el público" de la cita olímpica, explicó el organismo.



El pasado septiembre, los organizadores ya habían declarado que no se venderían entradas a espectadores venidos del extranjero, en línea con la estricta política de cero covid vigente en el país asiático, que mantiene prácticamente cerradas sus fronteras a extranjeros y exige una cuarentena de un mínimo de 14 días a cualquier persona que logra entrar.



La capital china registró el pasado fin de semana su primer caso de ómicron, variante contra la que otras ciudades cercanas como Tianjin ya se hallan batallando con confinamientos totales o selectivos..



Para protegerse de rebrotes, Pekín ha implementado controles de acceso: solo personas que dispongan de una PCR negativa pueden acceder a la ciudad y aquellos lugares de China en los que se hayan detectado casos pueden ver sus líneas de transporte con la capital canceladas.



Según las cuentas oficiales chinas, desde el inicio de la pandemia, se infectaron 105.087 personas en el país, entre las que 96.957 lograron recuperarse y 4.636 fallecieron.



Los Juegos, que comenzarán el próximo 4 de febrero, se disputarán bajo estrictas medidas de prevención contra la covid-19: los atletas, reporteros y trabajadores venidos del exterior permanecerán en una "burbuja" aislados de la población local durante toda su estancia en el país asiático.



La capital china se convertirá en la primera ciudad en albergar unos Juegos Olímpicos de Invierno y de Verano y Pekín 2022 será la tercera cita olímpica consecutiva que se celebre en Asia tras las de Pyeongchang en Corea del Sur en 2018 y la de Tokio en 2021.

