Denuncian por blasfemia a una cantante turca por insultar a Adán y Eva en un tema de 2017

La veterana estrella de la canción turca Sezen Aksu ha sido objeto de varias denuncias judiciales en las que se le acusa de "blasfemia" por haber calificado de "ignorantes" a Adán y Eva en una canción de amor de 2017, tras abrirse un debate en las redes sociales impulsado por medios islamistas.



La campaña de acoso comenzó después de que varios periódicos de orientación islamista y cercanos al Gobierno turco publicaran titulares sobre la supuesta "blasfemia" de la cantante.



"Vamos de mal en peor, directo hacia el apocalipsis, gracias a esos ignorantes de Adán y Eva" es el texto de la estrofa de la canción que ha provocado ahora el debate y las denuncias, una de ellas por "incitación al odio contra una religión".



Varios artistas se han solidarizado con la cantante en las redes sociales.



La Diyanet, equivalente al Ministerio de la Religión turco, ha condenado hoy en un comunicado toda falta de respeto hacia Adán y Eva "los antepasados compartidos y venerados por toda la humanidad".



La nota no nombra a la cantante, pero insiste en que "mantener una actitud despreocupada hacia los símbolos y valores religiosos es, como mínimo, una falta de respeto" y considera que "defender estos valores es una actitud moral humana esencial".



La cantante, que en sus cuatro décadas de carrera no sólo ha marcado de forma profunda el desarrollo de la música pop turca sino que también ha participado a menudo en debates sociales y políticos, no se ha pronunciado todavía sobre las acusaciones.

