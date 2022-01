Pekín aumenta los controles de entrada a la ciudad tras detectar casos de ómicron

Pekín endureció los controles de entrada a la ciudad tras hallar el pasado sábado un contagio por transmisión local de la variante ómicron del coronavirus a poco más de dos semanas de que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china.



Quienes entren en Pekín desde otros puntos de China deben someterse a un test de ácido nucleico en las 72 horas posteriores a su llegada a la ciudad, además de presentar una prueba negativa en las 48 horas previas al viaje.



Esta normativa estará vigente desde el próximo 22 de enero hasta finales de marzo, recoge hoy la prensa local.



Pekín confirmó el sábado su primer caso local de ómicron a menos de tres semanas para que empiecen los Juegos Olímpicos de Invierno en la capital china -el próximo 4 de febrero-, evento que las autoridades tratan de proteger a toda costa.



Las autoridades pequinesas no han anunciado la detección de ningún otro caso este domingo ni hoy, lunes.



Expertos sanitarios afirmaron al diario Global Times que es muy posible que surjan nuevos casos teniendo en cuenta que se desconoce el origen de la infección, y que si se informa de más positivos las autoridades reaccionarán aumentando el alcance de las pruebas entre la población, además de imponer restricciones al tráfico y a la movilidad en ciertas áreas.



El contagio se produce a poco más de dos semanas para que comiencen los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, que se celebrarán bajo estrictas medidas de prevención: los atletas y trabajadores venidos del extranjero permanecerán en una "burbuja" aislados de la población local durante toda su estancia.



China se ha mantenido implacable en su política de tolerancia cero contra la covid, con estrictas restricciones a la movilidad, confinamientos selectivos o completos para atajar los rebrotes y el cierre prácticamente total de sus fronteras.



El país asiático también celebrará dentro de dos semanas el Año Nuevo chino, y los funcionarios han pedido que no se viaje si no es "estrictamente necesario" para eludir los desplazamientos masivos típicos de estas fechas.



El número total de contagiados activos en la China continental asciende a 3.494, 15 de los cuales se encuentran graves, según las últimas estadísticas oficiales. Desde el inicio de la pandemia se han infectado 105.087 personas, de las que 4.636 fallecieron.

TE RECOMENDAMOS