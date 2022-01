Irán advierte a EE.UU. y dice que no le gustará su plan B

Irán advirtió a Estados Unidos este lunes que no le gustará el “plan B” en caso de que fracasen las negociaciones para salvar el acuerdo nuclear de 2015 y subrayó que Washington debe tomar una decisión acerca de las sanciones.



“Tal vez a Estados Unidos no le gustará el plan B de Irán”, afirmó el portavoz de Exteriores iraní, Said Jatibzade, en su rueda de prensa semanal en Teherán.



“Aconsejo al secretario de Estado estadounidense (Antony Blinken) que haga sus mayores esfuerzos para que el plan A dé frutos”, indicó el portavoz y rechazó las “fechas límites artificiales” de Washington.



Jatibzade respondía así a Blinken, quien hace unos días afirmó que quedan semanas para salvar el pacto nuclear dado el progreso nuclear de Teherán y quien en los últimos meses ha remarcado que está abordando con sus socios y aliados “alternativas”.



Al mismo tiempo, Israel ha señalado en varias ocasiones que está buscando un “plan B” al acuerdo.



Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos de forma indirecta tratan de recuperar el acuerdo de 2015, que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones estadounidenses.



El entonces presidente estadounidense, Donald Trump (2017-2021), retiró a Estados Unidos del pacto en 2018 y impuso nuevas sanciones a Teherán.



Teherán respondió en 2019 incumpliendo los límites impuestos a su programa atómico acumulando más uranio del acordado.



El objetivo de las negociaciones en curso es que EE. UU. regrese al pacto y que Irán vuelva a cumplirlo plenamente, para lo que pide el levantamiento de las sanciones.



Jatibzade afirmó que “aún hay diferencias importantes” en las negociaciones y afirmó que Washington “debe tomar una decisión acerca de las sanciones”.



Las conversaciones en Viena se reanudarán este lunes, tras un descanso de varios días, en el que los negociadores jefes regresaron a sus capitales.

