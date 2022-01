Ataque con arma blanca en una universidad de Tokio en el inicio de la Selectividad

Tres personas resultaron heridas este sábado en un ataque con arma blanca en las cercanías de una universidad de Tokio, entre ellos dos estudiantes, en la primera jornada de la Selectividad en el país asiático, informó la cadena pública NHK.



Las tres víctimas fueron trasladas al hospital tras recibir cortes en la espalda alrededor de las 8:30 hora local (23:30 GMT del viernes). Sus vidas no corren peligro, según fuentes policiales, que detuvieron a un varón de 17 años por el ataque.



El incidente tuvo lugar en el campus principal de la Universidad de Tokio en el distrito de Bunkyo en el primero de los dos días en los que se prolongarán los exámenes de acceso a la universidad en Japón.



Dos de los heridos son estudiantes de bachillerato, un chico y una chica de 18 años, que iban a presentarse a los exámenes, según informó el Centro Nacional de Exámenes de Acceso a la Universidad.



Unas 3.700 personas están inscritas para hacer sus pruebas en el centro tokiota, que siguió adelante con ellas pese al suceso. Más de 530.000 personas se han inscrito a nivel nacional para las pruebas.



La tercera víctima es un varón de 72 años que se encontraba en el recinto y que resultó herido de gravedad.



El sospechoso del asalto, un estudiante de Nagoya (centro) que no conocía a las víctimas, fue detenido en el lugar de los hechos por intento de asesinato, dijo la policía.



El detenido, que había llevado desde su lugar de residencia uno de los cuchillos de su vivienda, habría dicho a los agentes que no le iba bien en los estudios y pretendía "causar un incidente y morir", según recogió la agencia local de noticias Kyodo.



Poco antes del ataque, el joven arrestado provocó un incendio en una estación Todaimae del metro capitalino, cercana al campus, que fue extinguido una hora después, según las pesquisas policiales.



El de hoy es el último de una serie de incidentes recientes con arma blanca en el país asiático. El fin de semana pasado un hombre retuvo durante varias horas al gerente de un restaurante a punta de cuchillo hasta que el hombre logró ser rescatado por la puerta de atrás, sin que en ese caso hubiera que lamentar heridos.



El pasado noviembre, un hombre caracterizado del Joker o Guasón hirió a 17 personas al acuchillar a varias de ellas y prender fuego dentro de un tren en Tokio el día de Halloween, tras inspirarse en un incidente ocurrido en otra línea ferroviaria de la capital en agosto, en el que un hombre hirió a diez personas en otro ataque con cuchillo.



Poco antes, dos varones fueron apuñalados en la estación de Ueno a mediados de octubre, en un aparente ataque aleatorio, y otras dos personas resultaron heridas después de que un hombre rociara con ácido la cara de un antiguo conocido, también en la capital.

TE RECOMENDAMOS