El exjefe de prensa de Johnson se disculpa por celebrar su fiesta durante el confinamiento

James Slack, el ex director de comunicaciones del primer ministro británico, Boris Johnson, se ha disculpado hoy por la celebración de su fiesta de despedida el 16 de abril de 2021 en la sede gubernamental de Downing Street, en contra de las restricciones vigentes en aquel momento en el Reino Unido.



En un comunicado difundido por News UK, editora del periódico "The Sun", del que ahora es subdirector, Slack asume "plena responsabilidad" por un evento que "no debió haber ocurrido".



"Deseo disculparme sin reservas por la indignación y dolor causado. Ese acontecimiento no debió haber ocurrido en ese momento. Lo siento mucho y asumo plena responsabilidad", afirma.



Slack indica que no puede hacer más comentarios hasta que la alta funcionaria Sue Gray concluya dentro de unos días su investigación interna sobre varias celebraciones en Downing Street que presuntamente infringieron las normas sanitarias y sociales, entre ellas una el 20 de mayo de 2020 a la que Johnson admite haber asistido.



La fiesta de despedida del periodista y otra celebrada al mismo tiempo para un fotógrafo en las dependencias de la residencia y despacho oficiales del primer ministro -organizadas presuntamente en su ausencia- tuvieron lugar la víspera del funeral del príncipe Felipe, esposo de Isabel II, al que la soberana asistió sola y con mascarilla en cumplimiento de las restricciones.



La noticia de estas dos fiestas, revelada anoche por el diario conservador "The Daily Telegraph", añade presión sobre el líder "tory", cuya dimisión han pedido la oposición y algunos diputados conservadores.

