Rusia, dispuesta a hablar con UE sobre seguridad europea pero junto con EEUU

Rusia está abierta a abordar los asuntos de seguridad europea con la Unión Europea (UE), pero solo si en ese diálogo está presente también Estados Unidos.



"A nosotros no nos preocupa tanto quién está en las negociaciones si a la cabeza de las mismas se encuentra EEUU, porque de ellos depende cómo se está construyendo la política de seguridad en Europa y de hecho, en otras partes del mundo", dijo el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en su rueda de prensa tradicional de principios de año.



En cuanto a un diálogo aparte con la UE, como el que se lleva a cabo ahora con Estados Unidos y la OTAN, Lavrov señaló que hay que preguntar a Washington y a la Alianza Atlántica si "permitirán que la UE actúe de forma independiente", y agregó que Rusia está interesada en una Unión Europea independiente.



El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este jueves que la coordinación entre Estados Unidos y Europa sobre la negociación con Rusia es "absolutamente perfecta".



"Se ha dicho mucho que Europa estaba al margen, que Europa no ha participado, que ni estaba en la mesa, pero con los Estados Unidos durante estos días hemos desarrollado una coordinación extremadamente alta", dijo Borrell.



Lavrov, al ser preguntado sobre la posibilidad de un diálogo con Borrell, contestó que ya ha conversado con el alto representante el año pasado y está preparado para celebrar reuniones "adicionales".



A la vez, apuntó que mucho depende de los asuntos que se vayan a plantear en ese encuentro y si son "constructivas".



Con todo, el jefe de la diplomacia rusa agregó que por el momento no sabe en qué formato la UE podría participar en las conversaciones sobre garantías de seguridad en Europa.



No obstante, insistió en que no fue Rusia la que hace siete años y medio "selló" los canales de comunicación con Rusia.



"La pelota está ahora en el campo de la UE, nosotros no hemos roto nuestros lazos (con los Veintisiete)", dijo.

TE RECOMENDAMOS