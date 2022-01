OTAN y Rusia retoman el diálogo tras más de dos años con tensión por Ucrania

La OTAN y Rusia retomaron este miércoles el diálogo tras más de dos años sin una reunión formal, para abordar principalmente la tensión generada por el refuerzo militar ruso junto a Ucrania y otros asuntos de seguridad en Europa.



La reunión el Consejo OTAN-Rusia, el principal foro de diálogo entre las dos partes instaurado en 2002, convocada a finales de diciembre por el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, comenzó a las 10.00 hora local (9.00 GMT), confirmaron a Efe fuentes aliadas.



Stoltenberg preside el encuentro, en el que la delegación de Rusia está representada por su viceministro de Exteriores, Alexander Grushko, y la estadounidense por la subsecretaria de Estado de EE.UU., Wendy Sherman, mientras que la mayor parte de los aliados lo estarán por sus embajadores ante la OTAN, según informó la organización.



El último Consejo OTAN-Rusia tuvo lugar el 5 de julio de 2019, centrado en el fallido tratado INF sobre fuerzas nucleares de rango medio.



En la reunión de hoy se abordarán asuntos de seguridad en Europa y, especialmente, la situación dentro y alrededor de Ucrania, pero también actividades militares, la transparencia recíproca y la reducción de riesgos.



En total, el Consejo OTAN-Rusia se ha reunido diez veces desde 2016, cuando fue convocado por primera vez tras la intervención rusa en Ucrania de 2014, que le llevó a anexionarse la península de Crimea.



Entonces, la OTAN suspendió toda la cooperación práctica con Moscú y realizó el mayor refuerzo militar de su flanco este tras la Guerra Fría, pero decidió mantener abiertos los canales de diálogo.



Stoltenberg ha celebrado la disposición finalmente de Rusia de participar en la reunión tras varios intentos de convocatoria para los que no obtuvo respuesta de Moscú.



La de hoy será una de las reuniones clave que celebrarán los aliados esta semana con Rusia para abordar la crisis en Ucrania y la seguridad en Europa.



Estados Unidos ya se reunió con una delegación diplomática rusa en Ginebra el lunes, pero al término de la cita quedó patente que las posturas aún están muy enfrentadas.



Moscú pide a Washington y la OTAN que retrocedan en el este europeo, mientras que la diplomacia norteamericana defiende que nadie puede exigir a otros países con quién aliarse. Rusia ha pedido explícitamente que la Alianza renuncie a incorporar a Ucrania y Georgia.



Las discusiones continuarán el jueves en Viena, donde se reúne la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, mientras que los ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea analizarán cómo no quedar descolgados de las conversaciones entre EE.UU. y Rusia sobre la seguridad en Europa durante una reunión informal que se celebra desde esta noche y hasta el viernes en Brest (Francia).



Antes del Consejo OTAN-Rusia los aliados han celebrado diversas rondas de contactos, también con su socio Ucrania.



Sherman se reunió el martes con los embajadores de los países miembros de la OTAN y les aseguró que EE.UU. trabajará "hombro con hombro" con ellos para rebajar la tensión y responder a la "crisis de seguridad" provocada por Rusia.



También se entrevistó con altos cargos del Servicio Europeo de Acción Exterior y con embajadores de los Veintisiete en el Comité Político y de Seguridad del Consejo de la UE.



"No tomaremos decisiones sobre Ucrania sin Ucrania, sobre Europa sin Europa o sobre la OTAN sin la OTAN", aseguró por su parte la embajadora estadounidense ante la OTAN, Julianne Smith, en una conversación telemática con la prensa el martes.

TE RECOMENDAMOS