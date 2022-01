El pasaporte covid griego caducará a los siete meses sin la vacuna de refuerzo

El pasaporte covid griego caducará a los siete meses si no se ha puesto una vacuna de refuerzo, según un decreto ministerial que empezará a tener vigencia el próximo 1 de febrero.



Esta norma, que hasta ahora tan solo se aplicaba a los mayores de 60 años, pretende reforzar la inmunidad de la población en un momento en que los contagios de la variante ómicron están alcanzando su pico.



Según informó el ministerio de Sanidad, la medida se aplicará a todos los mayores de 18 años a partir del próximo día 1.



El ministro de Sanidad, Thanos Plevris, aseguró que actualmente hay suficientes vacunas y que todos los que no se han puesto la de refuerzo habiendo transcurrido al menos tres meses desde la anterior inoculación, pueden hacerlo sin problemas antes de la fecha indicada.



Todas las personas cuyo pasaporte haya caducado no podrán entrar en restaurantes o tiendas (salvo supermercados y farmacias) porque serán consideradas no vacunadas, señaló el ministro en declaraciones a la cadena privada ANT1.



Según Plevris, actualmente alrededor de 500.000 del total de 10,7 millones de ciudadanos del país están pendientes de ponerse la vacuna de refuerzo.



El ministro añadió que esta normativa no se aplica al certificado de covid europeo, cuya vigencia se mantiene en nueve meses.



La nueva restricción se añade a la decisión de ampliar la obligatoriedad de la vacuna a los mayores de 50 años, que se anunciará oficialmente en los próximos días.



El pasado 30 de noviembre, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, anunció que a partir del 16 de enero la vacuna contra la covid-19 será obligatoria para los mayores de 60 años, y que aquellos que se nieguen a ponérsela serán multados mensualmente con cien euros hasta que lo hagan.



Hasta ahora, solo el personal sanitario y de los centros de mayores estaba obligado a vacunarse, bajo sanción de quedarse sin empleo y sueldo hasta la inoculación.

