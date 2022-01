Kaczynski habla de "IV Reich" y "dominación" al referirse a Alemania en la UE

El vicepresidente del Gobierno polaco, Jaroslaw Kaczynski, acusó a Alemania de tratar de imponer un "Cuarto Reich" en la Unión Europea (UE) con la forma de un "Estado centralista" en el que Berlín tome todas las decisiones.



Kaczynski, presidente del partido Ley y Justicia, que gobierna Polonia desde 2015, afirmó en una entrevista publicada este lunes por el semanario polaco "Sieci" que "los alemanes proclaman abiertamente que son ellos quienes deciden y que "el término ´Cuarto Reich´ está plenamente justificado".



"No tiene nada de negativo, no se refiere al Tercer Reich (régimen nazi), sino al Sacro Imperio Romano Germánico", explicó.



En referencia al nuevo Gobierno de coalición alemán, el líder ultra conservador dijo que se les puede estar "agradecidos, en cierto modo, por haber dejado claro que quieren construir un Estado federal europeo -bajo su autoridad, por supuesto-".



Asimismo, puntualizó que, en su opinión, la palabra "federación" es un eufemismo para referirse a un Estado centralista que "exigirá el reconocimiento oficial de la dominación alemana".



Por otro lado, Kaczynski se refirió a las "fuerzas de resistencia que se oponen a estos planes, incluso en los países más grandes, como Italia, España y Francia" en alusión a las formaciones nacionalistas y anti europeístas de estos países, como la española VOX, la francesa Agrupación Nacional o los Hermanos de Italia.



Además, el vicepresidente polaco admitió que su Gobierno adquirió el programa informático para espiar comunicaciones "Pegasus", pero negó que se haya utilizado contra miembros de la oposición política.



Acerca de la política doméstica, apuntó la posibilidad de celebrar elecciones anticipadas en 2022, dado "el año extremadamente difícil" que ha vivido la coalición conservadora que dirige, con "los problemas causados por el ex viceprimer ministro Jaroslaw Gowin (...) la pandemia, la inflación y la guerra híbrida con Bielorrusia".



El 10 de agosto de 2021, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, destituyó a Jaroslaw Gowin, líder de uno de los tres partidos que formaban la coalición de gobierno, por desacuerdos en las principales líneas políticas del ejecutivo.



Jaroslaw Kaczynski, de 72 años, anunció hace pocos meses que dejaría el Gobierno a comienzos de 2022 para centrarse en labores de dirección y reorganización del partido Ley y Justicia, que cofundó en 2001 con su hermano Lech.

TE RECOMENDAMOS