Biden condenará el "odio" del asalto al Capitolio en un discurso el jueves

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dará este jueves un discurso sobre el asalto al Capitolio en el que condenará el "odio" que provocó el ataque y las "mentiras" que desde entonces ha difundido el trumpismo para intentar justificarlo.



"El presidente hablará del significado histórico del 6 de enero (de 2021), y de lo que significa para el país un año después", dijo este martes la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria.



Biden y la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, pronunciarán sendos discursos desde el Capitolio, donde hay programados varios actos solemnes con motivo del primer aniversario del asalto a la sede del Congreso, que terminó con cinco muertos y cerca de 140 agentes heridos.



"El presidente hablará sobre la verdad de lo que ocurrió, no las mentiras que algunos han difundido desde entonces, y el peligro que ha supuesto para la legalidad y para nuestro sistema de Gobierno democrático", recalcó Psaki.



Además, pedirá seguir trabajando para "asegurar y fortalecer la democracia y las instituciones" de Estados Unidos, para "rechazar el odio y las mentiras que vimos el 6 de enero" de 2021, y para unir al país", agregó.



El expresidente Donald Trump (2017-2021), que alentó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio y "luchar" justo antes del asalto, tenía previsto dar una rueda de prensa sobre el aniversario también este jueves, pero finalmente anunció en un comunicado que había decidido cancelarla.



No está claro si Biden criticará directamente a Trump en su discurso, pero Psaki aseguró que el actual mandatario tiene claro que su predecesor "intentó bloquear la transición pacífica de poder" tras las elecciones de 2020 y "defendió a una turba que atacó el Capitolio y a los policías" que lo custodiaban.



Trump y sus aliados han difundido desde entonces teorías de la conspiración según las cuales los asaltantes no fueron sus seguidores, a pesar de que varias investigaciones han demostrado que sí lo eran, y millones de estadounidenses siguen creyendo en sus denuncias sin pruebas de fraude electoral.



El 68 % de los votantes republicanos piensa todavía que a Trump le robaron las elecciones y, por tanto, que Biden ejerce su poder de forma ilegítima, según una encuesta de noviembre de la firma demoscópica PRRI.



Preguntada al respecto, Psaki dijo este martes que Biden seguirá "hablando con todos en este país, incluidos los que no votaron por él o los que puede que no crean que es un presidente legítimo, sobre lo que quiere hacer para mejorar las vidas de todos".

