La incidencia sigue subiendo en Alemania, que busca agilizar la vacunación

La incidencia sigue subiendo en Alemania, donde se espere que la variante ómicron sea dominante ya la semana que viene, mientras el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach, subraya que ya la primera dosis de la vacuna es efectiva contra la mutación.



Así, la incidencia acumulada se sitúa en Alemania en 222,7 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en siete días, frente a 220,3 ayer, 215 el viernes, 220,7 hace una semana y 439,2 hace un mes en plena cuarta ola de la pandemia.



Las autoridades sanitarias notificaron 12.515 nuevas infecciones en 24 horas y 46 muertos con o por covid-19, frente a 10.100 y 88 hace una semana, mientras la cifra de casos activos ronda los 636.200, según datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada madrugada.



El RKI advierte no obstante que los datos pueden ser incompletos debido a una menor actividad de testeo y comunicación de casos durante los festivos de Navidad y Año Nuevo, por lo que las cifras ofrecerán estos días sólo una panorámica incompleta de la situación epidemiológica del país.



Según el estadístico Christian Hesse en declaraciones a la edición dominical, el pico de la quinta ola causada por ómicron "aún está por venir".



"Pero ya ahora en algunos estados federados como Baja Sajonia, la variante ómicron es dominante. En una semana lo será en toda Alemania", afirmó.



Según el RKI en su informe semanal del pasado jueves, en la semana del 20 al 26 de diciembre, la variante ómicron representaba el 17,5 % de los contagios -con grandes diferencias regionales- y la delta, todavía el 82,3 %.



Hasta el último día del año, el 74,2 % de la población (61,7 millones de personas) había sido vacunado, el 71,2 % (59,2 millones) con la pauta completa, mientras el 38,7 % (32,2 millones) había recibido ya una dosis de refuerzo.



Así, 21,5 millones de personas -el 25,8 % de la población- siguen sin estar vacunadas; 4 millones son menores de cuatro años -el 4,8 %-, para los cuales aún no hay una vacuna.



En declaraciones a "Bild", el ministro de Sanidad volvió a expresar su preocupación por los no vacunados ante la llegada de la quinta ola causada por ómicron y subrayó la efectividad contra esta variante ya de una primera dosis de la vacuna.



Según Lauterbach, "muchos no vacunados tiene la sensación de que de todas formas ya perdieron el tren", pero "eso no es así", porque "la primera dosis de la vacuna reduce drásticamente ya después de 14 días el riesgo de morir".



"Llamo a todas las personas: déjense vacunar. Con el aumento de primeras dosis administradas podemos bajar con efectividad la cifra de muertos con coronoavirus en la ola que causará omicrón", dijo.



Asimismo llamó a la población a seguir llevando mascarilla y precisó que con ómicron son incluso más efectivas, porque la carga viral de los contagiados es menor con esta variante que con otras.



"Es esencial que llevemos mascarilla cuando nos encontremos con otras personas. Eso es válido sobre todo en clase. Llevar mascarilla de manera consecuente es una necesidad absoluta en todas las aulas", afirmó.



Mañana comienzan las clases en seis de los 16 estados federados y en otros dos, a mediados de semana, mientras los alumnos del resto de "Länder" regresan a las aulas la semana que viene tras el receso navideño.