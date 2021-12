Las cifras bajan en Alemania entre la desconfianza de que reflejen la realidad

Cargando el reproductor....

La tendencia a la baja en los contagios y en la incidencia de coronavirus en Alemania ha proseguido en medio de la desconfianza de que este descenso refleje la situación actual ante el avance de la variante ómicron.



Según las últimas cifras del Instituto Robert Koch (RKI) de virología en las últimas 24 horas se registraron 40.043 nuevos contagios frente a los 45.659 hace una semana. La incidencia semanal alcanzó los 205,5 contagios por 100.000 habitantes frente a los 215,6 del día anterior y los 289 de hace una semana.



Un total de 414 personas murieron a causa de la enfermedad mientras que la semana anterior el número de muertos había alcanzado los 510.



"La presencia de ómicron no se refleja adecuadamente en las cifras oficiales disponibles. Por ello estamos procurando ampliar la información con el RKI y otras fuentes", advirtió, sin embargo, el ministro de Sanidad, Karl Lauterbach en declaraciones al diario "Bild".



La mayoría de los epidemiólogos advierten que existe una fuerte difusión de ómicron, con lo que hay que contar con que la tendencia a la baja se revierta.



El RKI constató un aumento del 45 por ciento en los casos de ómicron que le fueron reportados con respecto al día anterior. La verdadera cifra puede ser mayor pues solo una pequeña parte de las pruebas positivas son examinadas para determinar la variante.



Por otro lado, las cifras actuales están marcadas todavía por los días de fiesta en los que se realizaron menos test que de costumbre en los que algunas oficinas de sanidad no han transmitido sus datos de forma inmediata al RKI.



El ministro de Sanidad Karl Lauterbach se ha mostrado preocupado de que las cifras actuales pueden no reflejar adecuadamente la situación actual.



Desde el comienzo de la pandemia ha habido en Alemania 7.055.342 contagios confirmados, 111.642 muertes han muerto por causas relacionadas con la enfermedad.



Un 73,9 por ciento de la población ha recibido al menos la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Un 70,9 por ciento tiene la pauta completa y un 36,6 por ciento ha recibido una dosis de refuerzo.