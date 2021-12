La India registra un salto de más del 40% en casos de covid en un solo día

Cargando el reproductor....

La India registró este miércoles poco más de 9.000 nuevos contagios de coronavirus, una subida del 44 por ciento en un solo día que pone en alerta al país asiático en medio del rápido avance de la variante ómicron, y revierte la sostenida curva de recuperación que venía experimentando desde hace semanas está nación de 1.350 millones habitantes.



Con 9.195 casos notificados en las últimas 24 horas, la nación india registró unas de las mayores subidas de las últimas semanas, después de que en la pasada jornada se detectasen 6.358 positivos.



Pese a que estos números todavía son de los datos más bajos registrados por la nación en lo que va de año, la aparición de casos de la variante ómicron en 21 de los 28 estados del país, coinciden con el aumento general de positivos, que amenaza con ocasionar una tercera ola de covid en el país si no se detiene a tiempo.



En menos de un mes las autoridades han detectado un total de 750 casos de la variante ómicron en el país. Si bien no se conoce cual es el total de la muestra analizada, o la proporción de cada variante detectada, estos datos sugieren la confirmación de cada vez más casos de esta variación.



La mayoría de positivos por ómicron se concentran sobre todo en Nueva Delhi que sumó hoy un total de 238 casos; y en el estado occidental de Maharashtra, el más golpeado por la pandemia, donde hasta ahora se han confirmado 167 casos, según el último boletín del Ministerio de Salud del país.



Esto coincide con un aumento exponencial de casos, por ejemplo, en Nueva Delhi que con casi 500 notificados en la última jornada multiplica por diez el promedio de contagios que experimentaba hasta antes de la aparición de la nueva variante. La capital india inició la semana imponiendo un toque de queda nocturno y el cierre parcial de centros comerciales, gimnasios y comercios no esenciales para tratar de frenar el auge de positivos.



Por su parte, Maharashtra, cuya capital es Bombay, superó hoy a la barrera de los más de 1.000 positivos tras varias semanas notificando datos unos pocos centenares y mantiene hasta nueva orden las limitaciones de personas en reuniones con el objetivo de evitar aglomeraciones por las festividades de Año Nuevo.



Aun así, los casos activos representan a día de hoy menos del 1 % del total de contagios en el país, mientras que la tasa de recuperación de pacientes enfermos de covid-19 se sitúa en el 98,4 por ciento, unas cifras que no se veían desde el pasado marzo, cuando lo peor de la pandemia aun estaba por llegar.



La India atravesó a mediados de abril y mayo una virulenta ola de contagios que llegó a registrar 400.000 casos y 4.500 muertes diarias y dejó imágenes de hospitales al borde del colapso, crematorios saturados y una crisis de insumos y oxígeno médico.



Pese a que la India suma 34,8 millones de casos desde el inicio de la pandemia, mientras que las 302 muertes reportadas en las últimas 24 horas elevan el total de fallecidos a 480.592, siendo así la segunda nación más afectada en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos (53,1 millones).