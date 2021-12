Corea del Norte inicia importante pleno para trazar sus futuras políticas

Cargando el reproductor....

Los medios estatales norcoreanos anunciaron este martes el inicio de un importante plenario del Partido de los Trabajadores en el que se prevé que trace la política exterior y económica del régimen para el próximo año.



El arranque de la cuarta reunión plenaria del octavo Comité Central del Partido de los Trabajadores, que tuvo lugar el lunes en Pionyang, estuvo presidido por el líder Kim Jong-un, según informó hoy la agencia KCNA.



El pleno busca "revisar la implementación de las principales políticas del Partido y del Estado" que se han llevado a cabo este año, así como "discutir y decidir sobre políticas estratégicas y tácticas además de tareas prácticas" de cara al futuro, según la escueta nota publicada al respecto.



Durante la sesión inaugural "se aprobaron los temas de la agenda y se procedió a su discusión", añade la información sin ofrecer más detalles.



UN ANFITEATRO ATESTADO



Encarando un anfiteatro atestado, Kim presidió el evento flanqueado por los otros cuatro miembros del presidium del politburó del Comité Central del partido, Kim Tok-hun, Jo Yong-won, Choe Ryong-hae y Pak Jong-chon, según muestran las fotos publicadas por KCNA.



Los analistas consideran que entre esos temas a tratar se cuentan, además de la política exterior, asuntos económicos en un momento en el que el país atraviesa una grave situación debido a las sanciones internacionales y a su estricto cierre de fronteras motivado por la pandemia.



Merced a este bloqueo el empobrecido país, que en los dos últimos años ha sufrido además el embate de varios tifones y esta misma semana encara una dura ola de frío, ha perdido acceso a capital extranjero al tiempo que el flujo de exportaciones de productos básicos procedentes de China se ha visto afectado.



A su vez, Corea del Norte ha rechazado hasta ahora el envío de miles de vacunas del mecanismo COVAX, por lo que su estrategia a futuro para capear la pandemia sigue resultando una incógnita.



El país en todo caso sigue sin reportar a la Organización Mundial de la Salud (OMS) un solo caso positivo.



Aunque en ocasiones el régimen ha instado a sus ciudadanos a protegerse con mascarillas, los cientos de funcionarios -entre miembros permanentes y alternos del comité central del partido, delegados de ministerios y gobiernos provinciales o locales- presentes en el arranque del pleno no lucieron tapabocas alguno.



INCÓGNITAS EN TORNO AL CIERRE DEL PLENO



Como es habitual, el régimen no indicó en su momento cuál sería la fecha de inicio exacto de la sesión plenaria -la cuarta que Kim Jong-un convoca este año tras las celebradas en enero, febrero y junio- y tampoco ha especificado cuál será su duración.



Los plenos celebrados este año han durado un día, en el caso de la cita de enero, y cuatro en lo referente a las reuniones de febrero y junio.



A finales de 2019, tras el fracaso de la cumbre sobre desnuclearización de Hanói, el propio Kim Jong-un presidió un pleno de cuatro días en el que anunció el desarrollo de nuevas armas y acusó a EE.UU. de mantener una actitud hostil.



La reunión convocada para final de este año ha vuelto a atraer todas las miradas después de que el propio Kim haya rechazado las invitaciones para retomar el diálogo sobre desarme, atascado desde Hanói, remitidas por la Administración de Joe Biden, argumentando que Washington mantiene intacta esa "política hostil".



En ese sentido, es muy posible que en vez de un discurso de Año Nuevo (alocución que Kim no ha vuelto a pronunciar desde 2018), los medios estatales publiquen en torno al 31 de diciembre o 1 de enero las palabras del líder con las que se cerrará el plenario, como ya sucedió en 2019.



MALOS PRONÓSTICOS



Los pronósticos de cara a un mensaje positivo no son halagüeños, más aún cuando la Cancillería norcoreana respondió hoy a la inclusión de Corea del Norte en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo por primera vez desde la llegada al poder de Biden.



En un mensaje publicado en la web del Ministerio de Exteriores se subrayó lo que a juicio del régimen es pura hipocresía de EE.UU., a quien acusa de erigirse en "juez del terrorismo" tras haber "provocado unas 200 guerras" fruto de su "terrorismo de Estado".



Por otra parte, todas las miradas están puestas en el décimo aniversario de Kim como líder, que tendría lugar el jueves, puesto que fue nombrado "comandante supremo" del ejército el 30 de diciembre de 2011, el primer cargo que recibió tras la muerte de su padre, Kim Jong-il, trece días antes.