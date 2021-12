Francia recomienda adelantar la tercera dosis a tres meses desde la segunda

Cargando el reproductor....

La Alta Autoridad de Sanidad francesa (HAS) recomendó este viernes que la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus se suministre a partir de los tres meses desde haber recibido la segunda.



Además, la HAS recomendó también administrar una tercera dosis a los adolescentes de 12 a 17 años que tengan inmunodeficiencia o enfermedades de riesgo, según indicó en un comunicado.



El objetivo de estas recomendaciones es intentar contener la actual quinta oleada de la pandemia, que impulsada por la variante ómicron ha llevado el nivel de contagios en Francia a récords sucesivos: 91.068 el jueves, desde los 48.473 del lunes.



El organismo justifica inocular la tercera dosis a los tres meses en que los estudios publicados muestran que las vacunas mantienen un alto nivel de protección contra la variante ómicron con la nueva inoculación.



Los datos "muestran una remontada de la eficacia vacunal al 75 % dos semanas después de una dosis de recuerdo", afirma la HAS.



Estas recomendaciones deberán ser ahora ratificadas por el Gobierno, que durante la pandemia está siguiendo los consejos del organismo.



Las autoridades francesas ya habían adelantado la tercera dosis de forma sucesiva. El primer plazo tras la segunda dosis fue de seis meses, que luego pasó a cinco y posteriormente a los actuales cuatro.



Unos 22 millones de personas han recibido ya la tercera dosis de la vacuna, lo que supone casi un tercio de la población, que totaliza 67 millones.



La HAS se pronunciará más adelante sobre la conveniencia de vacunar al conjunto de adolescentes de 12 a 17 años.