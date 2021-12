Putin llama a "pasar página" en el caso de Navalni

Cargando el reproductor....

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó este jueves a "pasar página" en el caso del envenenamiento del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, por falta de pruebas.



"Hemos enviado varias solicitudes de parte de la Fiscalía rusa para que nos entreguen materiales que confirmen el hecho del envenenamiento. Y nada. No hay ni un solo material", dijo Putin durante su gran rueda de prensa anual.



Agregó que Rusia también propuso enviar a sus especialistas para colaborar en el esclarecimiento de ese caso, que provocó la imposición de sanciones occidentales.



"Yo mismo se lo ofrecí al presidente de Francia (Emmanuel Macron) y a la canciller de Alemania (Angela Merkel) para que dejasen ir a nuestros expertos para tomar muestras", dijo Putin.



Señaló que de esa manera Moscú tendría fundamentos legales para abrir una causa penal a raíz del "supuesto" envenenamiento.



"Y nada, cero", reiteró.



Por eso, según Putin, ha llegado el momento para "no hablar de ello" y "pasar página" al asunto.



Navalni se encuentra encarcelado en Rusia en el marco de un caso penal por fraude. El líder opositor fue detenido nada más volver de Alemania el pasado enero tras varios meses de tratamiento luego de sobrevivir en agosto de 2021 a un envenenamiento durante un viaje a Siberia.



Durante la conferencia de prensa anual de fin de año, Putin también fue preguntado sobre los asesinatos del opositor Boris Nemtsov (2015) y de la periodista Anna Politkóvskaya (2006).



"Lo hice todo para esclarecer esos asesinatos. Se dieron las respectivas órdenes. Por esos delitos fueron encarceladas varias personas", contestó Putin.



Reconoció asimismo que existen opiniones de que las personas que cumplen condenas por los sonados homicidios de Nemtsov y Politkóvskaya, en realidad, "no son los autores intelectuales" de esos crímenes.



"La investigación no lo sabe aún. Se ha hecho todo para dar con los responsables", afirmó.