Portugal endurece las restricciones para las navidades ante el avance de Ómicron

Cargando el reproductor....

Portugal endureció hoy las restricciones para las fiestas navideñas ante el avance de ómicron, que ya representa casi el 50 % de los contagios de covid, con test negativo para entrar en restaurantes los días señalados y el cierre del ocio nocturno a partir de este sábado.



"Esta todavía no es una Navidad normal", avisó el primer ministro, António Costa, al presentar en rueda de prensa las medidas que marcarán las segundas fiestas navideñas en pandemia.



La incidencia no ha dejado de crecer desde octubre y actualmente se encuentra en 558,5 casos por 100.000 habitantes en 14 días, con una presencia cada vez mayor de ómicron, que al cierre del año ya representará en torno al 90 % de los contagios, según las autoridades sanitarias.



Esta nueva variante "es muchísimo más transmisible que delta" y suscita todavía "muchas dudas", alertó Costa, por lo que el Gobierno luso ha decidido endurecer las restricciones.



"Debemos prevenir para no tener después que poner remedio", dijo el primer ministro de Portugal, donde el año pasado las navidades llevaron a una explosión de infecciones y a la ola más mortífera de la pandemia, con un confinamiento general de varios meses.



DISCOTECAS CERRADAS, TELETRABAJO Y MÁS TEST



Portugal tenía previsto cerrar el ocio nocturno e imponer el teletrabajo obligatorio en la llamada "semana de contención", del 2 al 9 de enero, pero el Ejecutivo ha decidido adelantar estas medidas, que entrarán en vigor en la madrugada del día 25 de diciembre.



También se ampliará la obligación de presentar test con resultado negativo incluso para vacunados, que hasta ahora se aplicaba al ocio nocturno, los grandes eventos y las visitas a hospitales y residencias.



Esta prueba será necesaria para acceder a restaurantes y casinos los días en los que se suelen producir más reuniones navideñas -24, 25, 30 y 31 de diciembre y 1 de enero- y también será obligatoria en cualquier espacio para las fiestas de Nochevieja.



Durante esos días señalados no se permitirá en la vía pública el consumo de alcohol o las reuniones de más de diez personas.



Además, a partir del día 25 será necesario un test para entrar en hoteles y alojamientos turísticos, bodas y bautizos, eventos empresariales, espectáculos culturales y recintos deportivos, independientemente del aforo.



El Gobierno portugués ofrecía cuatro test gratuitos al mes a cada ciudadano, pero con las nuevas restricciones se ampliará a seis, y Costa apeló a los portugueses a utilizarlos antes de las reuniones familiares, aunque sean en domicilios.



"Insisto: tenemos de hacernos test antes de la Nochebuena. Por lo menos un autotest o de antígenos", dijo.



5 DE ENERO, NUEVA REVISIÓN



Las medidas anunciadas estarán en vigor hasta el 9 de enero y el Gobierno portugués las revisará el día 5 de ese mes para valorar si es necesario prorrogarlas o incluso endurecerlas.



La semana pasada, el primer ministro ya adelantó que probablemente sería preciso mantener restricciones más allá del día 9.



Desde el 1 de diciembre, cuando Portugal entró en estado de calamidad -un escalón por debajo de la alerta máxima- hay también un control fronterizo más apretado.



Es obligatorio presentar test negativo, incluso con certificado de vacunación, para entrar por vía aérea o marítima y también en la frontera terrestre si se llega de un país de alto riesgo.



Desde principios de mes también se ha implementado el certificado obligatorio para acceder a la restauración.



SIGUE LA VACUNACIÓN



Mientras tanto, el país sigue con la vacunación. Con el 87,5 % de la población con la pauta primaria completa, el foco está ahora en las dosis de refuerzo y en los niños de 5 a 11 años, que empezaron a ser inmunizados el pasado fin de semana.



El 83,5 % de los mayores de 65 años ya tiene la tercera dosis y Costa asumió que toda la población portuguesa necesitará ponerse una dosis de refuerzo en los próximos meses.



Aun así, los centros de vacunación cerrarán entre el 24 y el 26 de este mes y los días 31 de diciembre y 1 de enero.



"Los sanitarios también necesitan descansar", justificó Costa, que recordó que llevan un año vacunando.