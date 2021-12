Putin avisa de que Rusia responderá con firmeza a los pasos occidentales hostiles

Cargando el reproductor....

Rusia no exige para sí condiciones exclusivas en la esfera de la seguridad, pero responderá con firmeza ante cualquier paso hostil por parte de Occidente, advirtió hoy el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión con la plana mayor del Ministerio de Defensa ruso.



"No pedimos para nosotros ningún tipo de condición exclusiva. Rusia aboga por una seguridad indivisible y en pié de igualdad en todo el espacio eurasiático", afirmó en su intervención, transmitida en directo por la televisión.



El mandatario ruso subrayó que en caso de que Occidente mantenga un línea "evidentemente agresiva" Moscú a responderá con "medidas técnico-militares adecuadas" y reaccionará "con firmeza a estos pasos inamistosos".



Rusia, señaló, tiene todo el derecho de actuar con el fin de "garantizar su seguridad y soberanía".



Putin recalcó la "gran preocupación" de Moscú ante el incremento de la presencia militar de EEUU y la OTAN junto a las fronteras de Rusia y "la celebración de maniobras a gran escala, incluyendo ejercicios no planificados".



"Nos preocupa el emplazamiento cerca de Rusia de elementos del sistema de defensa global antimisiles, ubicados en Rumanía, y el próximo emplazamiento de lanzaderas MK-41 en Polonia, que pueden ser adaptadas para el uso de sistemas de ataque Tomahawk", señaló.



El mandatario constató que si esa infraestructura militar continúa acercándose a Rusia, el tiempo de vuelo de los misiles se reduciría a siete o diez minutos y el de las armas hipersónicas a menos de cinco minutos.



"Esto es un grave reto para la seguridad de Rusia", alertó.



Arremetió contra EEUU, que "con diversos pretextos, entre ellos el de garantizar su propia seguridad, actúan a miles de kilómetros de su territorio. Y cuando topan con el derecho internacional y la Carta de la ONU los declararan obsoletos".



"Pero cuando sirven a su intereses citan normas del derecho internacional, la Carta de la ONU, los derechos humanitarios internacionales", dijo.



"Estamos hartos de estas manipulaciones", enfatizó.



Por ello, añadió Putin, Rusia ha pedido a EEUU garantías de seguridad "jurídicamente vinculantes a largo plazo".



"Sabemos bien que no podemos creer a ninguna garantía jurídica, porque EEUU abandona con facilidad todos los acuerdos internacionales que dejan de interesarle por algún motivo, con cualquier excusa o incluso sin explicaciones", señaló.



Putin recordó como Washington se retiró de acuerdos como el de defensa antimisil o el Tratado de Cielos Abiertos.



"Pero algo es algo, se trata al menos de acuerdos jurídicamente vinculantes y no declaraciones verbales. Sabemos bien cuál es el valor de estas declaraciones verbales, estas palabras y estas promesas", subrayó.



El jefe del Kremlin negó que la exigencia rusa de garantías seguridad sea un ultimátum.



"Esperamos recibir una respuesta clara y concluyente. Hay ciertas señales de que los socios están dispuestos a hablar de ello", dijo, para añadir que existe el peligro que le den largas al asunto y que "aprovechen la pausa para hacer lo que quieran".



Putin se refirió específicamente a la situación en Ucrania.



"Pero lo que ahora hacen o intentan y planean hacer en el territorio de Ucrania no ocurre a miles de kilómetros de nuestra frontera nacional, esto es en el umbral de nuestra casa. Ellos deben entender que no tenemos adónde retroceder", subrayó.