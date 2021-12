Un muerto y 50 desaparecidos en el derrumbe de una mina de jade en Birmania

Cargando el reproductor....

Una persona ha muerto y unas 50 están desaparecidas tras el derrumbe de una mina de jade este miércoles en el norte de Birmania (Myanmar), informó a Efe un miembro de los equipos de rescate.



El deslizamiento de tierra se produjo a las 4.30 horas (22.00 GMT del martes) en la remota localidad de Hpakant, en el estado Kachin, y arrastró a los mineros que trabajan allí a esas horas, destalló el miembro del equipo de rescate que no quiso ser identificado.



"Hasta ahora solo se ha encontrado un cuerpo", aseguró la fuente que explicó que el número de desaparecidos no superará las 50 personas ya que esas horas de la mañana hace bastante frío y no había muchos mineros trabajando, mientras que inicialmente los medios locales hablaron de hasta 100 desaparecidos.



Los equipos de rescate, que llegaron a las pocas horas del accidente, están teniendo muchos problemas para realizar sus labores ya que se trata de una mina vieja que se utiliza como vertedero.



El pasado fin de semana se produjo otro accidente similar que dejó seis muertos en el mismo complejo minero, el más grande del mundo dedicado al jade, informó por su parte el portal local The Mizzima.



Este tipo de sucesos son frecuentes en Hpakant, donde los mineros trabajan en condiciones extremadamente precarias.



En abril de 2020 una avalancha sepultó a más de 160 mineros mientras estaban extrayendo el codiciado jade de las laderas excavadas en medio de una lluvia torrencial, y un año antes al menos 54 personas murieron a causa de un corrimiento de tierras en otro punto del complejo minero , localizada a unos 800 kilómetros al norte de la capital, Naipyidó.



Las minas de jade, a las que la prensa extranjera tiene el acceso vedado, se han convertido en un imán para miles de birmanos empobrecidos procedentes de todo el país, pero en la mayoría de los casos los beneficios son escasos y los riesgos son elevados.



Birmania es el mayor productor mundial de jadeíta, una preciada variedad de jade que se extrae principalmente en las montañas de Kachin y está especialmente codiciada en la vecina China, dónde van a parar la mayoría de las exportaciones.